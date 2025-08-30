Pablo González, director musical de la ópera que se estrena en Oviedo: "‘Hänsel y Gretel’ es un tesoro que va a fascinar al Campoamor"

Pablo González, (Oviedo, 1975) se ha convertido en uno de los directores de orquesta más apasionados y expresivos de su generación. Formado en la Guildhall School of Music & Drama de Londres, ha sido director titular de la Orquesta de RTVE, de la Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña y director Asistente de la London Symphony Orchestra, aparte de haber vivido múltiples aventuras al frente de algunas de las mejores de Europa en los teatros más prestigiosos del mundo. Vuelve al Campoamor con una sonrisa para hacer la dirección musical de "Hänsel y Gretel", de Engelbert Humperdinck, que inaugura la Temporada de Ópera de Oviedo. Es la primera vez que el título llega a la capital asturiana, con estreno previsto para el 12 de septiembre y el resto de funciones los días, 14, 17 y 20. González muestra entusiasmado ante el reto.

Cuarta aventura en la Ópera de Oviedo para usted.

Sí, una "Tosca", una "Butterfly"… Y un "Don Giovanni", hace muchos años, 2009 si no recuerdo mal.

Usted considera la ópera su lenguaje ideal por la carga dramática, pero dijio que la aparcaba temporalmente porque le robaba demasiado tiempo de su vida familiar.

No es exacto. Mi impulso vital sería hacer más ópera, porque es el registro en el que me encuentro más cómodo, pero estoy a gusto en lo sinfónico también. Digamos que mi genotipo es operístico y mi fenotipo es sinfónico. Toda mi forma de hacer y entender la música es muy teatral, incluso en lo sinfónico. Pero todos los años hago uno o dos proyectos operísticos. Más no, porque no cabe todo. El año pasado, por ejemplo, estuve en un proyecto muy bonito, muy loco. La primera ópera en árabe, "Zarqa Al-Yamama", de Lee Bradshaw, en Arabia Saudí. Con escena de Daniele Finzi-Pasca. Y por delante tengo varias cosas muy interesantes.

También gusta de hacer introducciones para el público sobre las obras que va a dirigir, revelar secretos que después el espectador puede encontrar en la música.

Es algo que empecé con la Orquesta de RTVE y cada vez hago más. No siempre, porque soy muy perfeccionista y lo que hago lo preparo con mucho esfuerzo. Pero lo disfruto tanto que estoy empezando a hacerlo en otros idiomas. El público lo agradece muchísimo.

¿Se puede revelar alguno de los secretos que esconde Hänsel y Gretel?

Es una ópera fascinante. Humperdinck era un gran admirador de Wagner, llegó a trabajar con él. Pero a pesar de ser un compositor talentoso, con una buena carrera como pedagogo, no terminaba de producir esa obra maestra que buscaba.

Dicen que le costó superar la sombra de Wagner y encontrar su propio tema.

Pero lo encontró. Gracias a su hermana, que estaba preparando unas cancioncillas infantiles para hacer con marionetas para sus hijos. Le pidió ayuda. Y él empezó como un juego.

Y se le fue de las manos.

Sí, aquella velada familiar se transformó en una pequeña ópera cómica con partes habladas. Y luego vio que aquello era maravilloso, y lo convirtió en una ópera completa. Date cuenta: el estreno lo dirigió Strauss, Mahler enseguida lo incluyó en su repertorio y dos años después se estrenaba en Nueva York. Hablamos del siglo XIX, imagímese el bombazo. Luego se asoció enseguida a la Navidad, y en Austria y Alemania, en casi todos los teatros, hay un "Hänsel y Gretel" navideño.

Sin embargo, esta será la primera vez que se represente en la Ópera de Oviedo.

Yo pregunté: ¿Aquí cuando se hizo por última vez? Cuando me dijeron que no se había hecho nunca me quedé de piedra. Estoy seguro, que una vez que se estrene volverá regularmente.

Quizá sea por la fama verdiana que tenía la ciudad.

Sí, muy de Verdi, Puccini…

Pero eso ha cambiado.

Ha habido una apertura muy grande. Estos últimos años hemos visto cosas fantásticas. Hänsel y Gretel tiene el gancho de ser una grandísima obra, wagneriana pero muy accesible. Humperdinck utiliza canciones infantiles, pero toda la obra está inspirada en el folclore popular. Es música que llega de manera muy directa, acompañada de una construcción dramática y una orquestación maravillosas. El problema de Humperdinck es que se dejó el listón altísimo.

Ópera de Oviedo siempre tiene una programación infantil, pero esta vez el cuento infantil es para los adultos.

Desde luego, escénicamente no está pensada para niños. El relato de los Hermanos Grimm es muy crudo. Humperdinck lo dulcifica iniciando un género, la ópera de cuento de hadas. La historia es truculenta, terrible, pero la música sí tiene potencial infantil.

Oviedo destaca últimamente por programar escenas vanguardistas. Ha dicho que, aunque llega con una arquitectura musical muy bien estructurada, se deja influenciar por los músicos con los que trabaja. ¿Le pasa lo mismo con las escenografías?

Totalmente. No está solo la música, está el texto. Cuando se interpreta un personaje debes tener en cuenta su pasado. Yo todo eso me lo planteo y llego con una idea. Pero cuando la escena viaja, yo tengo que saber adaptarme. En este caso, con Raúl (Vázquez) nos estamos entendiendo muy bien, estoy feliz con él, le conozco de toda la vida.

Se les ve trabajar muy a gusto.

Muy a gusto. Él viene con una idea muy clara, y sabe dirigir muy bien, pero además es muy receptivo a sugerencias y muy respetuoso con la música.

Una temporada de cinco títulos, con cuatro directores musicales asturianos.

Fantástico. Una apuesta por la gente de casa. Eso significa que hay buen material.

¿Está al tanto de la candidatura de Oviedo a la capitalidad cultural europea en 2031?

He visto carteles, aunque confieso no estar muy al tanto de lo que se cuece. Evidentemente, Oviedo tiene muchas cosas que mostrar.

¿Cómo se percibe Oviedo desde el exterior?

A mí me llegan muchos comentarios de sorpresa por el volumen de programación: ópera, zarzuela, los conciertos, dos orquestas… mucho nivel. Una actividad envidiable.

Motive al público asturiano para que vaya a ver Hänsel y Gretel.

Este título llega para quedarse, va a entrar en el repertorio de Ópera de Oviedo. El público la va a querer. Se van a sorprender. Aquí hay un tesoro que les va a fascinar.

¿Y para un espectador que nunca haya ido a la ópera?

Es un título muy accesible para empezar. Gusta mucho a los entendidos porque la escritura musical es fascinante. Humperdinck esconde tres o cuatro melodías debajo de la principal que encajan perfectamente. Pero sólo fijándote en la principal vas a estar encantado. Gusta a los expertos que quieren ahondar en el tejido compositivo, pero también al que busca solo algo agradable. Es luminosa, entretenida, el libreto tiene humor tanto como profundidad dramática. Los personajes tienen un rango emocional enorme que te permite identificarte con todos. Los niños, los padres, la bruja que es fascinante. Loca, divertida, histriónica. Cuando la bruja está en escena, la música te hace sonreír. Tenía muchas ganas de hacer "Hänsel y Gretel". Qué maravilla poder hacerla en casa.

Le apetecía.

Muchísimo, y todo el reparto es excelente, los niños de Divertimento son fantásticos, y la OSPA está muy motivada. Ya la hicieron en versión concierto y la conocen muy bien.

Usted también los conoce muy bien y ellos a usted.

Imagínese, yo toqué la flauta en la OSPA como refuerzo siendo menor de edad, hace treinta y tres años. ¡Mi padre tuvo que firmar una autorización! El primer ensayo ha sido muy bonito. Como le decía, esto es volver a casa.