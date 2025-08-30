El PSOE pide que se actualicen los baremos de las ayudas escolares en Oviedo: muchos se quedan sin ellas

Cerca de 2.200 solicitudes de becas escolares se quedaron fuera de la convocatoria municipal en Oviedo para el próximo curso por no cumplir con los baremos de renta exigidos por el Ayuntamiento. Así lo denunció ayer la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara, al denunciar que familias con necesidades se han quedado fuera de las ayudas al superar mínimamente el máximo de ingresos señalado en la convocatoria.

"El equipo de gobierno sigue sin ver la necesidad de actualizar los baremos de renta de las becas escolares", denunció Sánchez Santa Bárbara. "Los datos están ahí", añadió, en referencia a las 1.244 solicitudes de becas de comedor; 399, de desayuno, y 526, de libros escolares, que no se llegaron a tramitar este año por no cumplir con el umbral máximo de ingresos exigido desde el Ayuntamiento.

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, puso ayer sobre la mesa la necesidad de revisar y actualizar los baremos de renta que permiten el acceso a las ayudas escolares a cientos de familias. Según denunció, la falta de adecuación de estos criterios económicos deja fuera de la convocatoria de este curso a muchas familias que, pese a encontrarse en situación de necesidad, superan mínimamente los umbrales de ingresos fijados hace años por el consistorio.

"Al menos, todas las solicitudes que cumplen con los baremos han sido aprobadas, cosa que no ocurrió hace un año, cuando solo la presión de las familias y de nuestro grupo logró revertir un recorte que afectaba a 1.400 niños y niñas del concejo", declaró la edil.

Según la concejala, la convocatoria para este curso se ha cerrado con 8.097 ayudas, casi 1.400 menos que en la del curso pasado. "Es cierto que se ha reducido la matrícula, pero no es menos cierto que los baremos de ingresos para poder optar a estas ayudas no se han actualizado", explicó Sánchez Santa Bárbara.

Acerca de los datos conocidos sobre la convocatoria, Sánchez Santa Bárbara destaca que las ayudas destinadas para que los alumnos y alumnas desayunen en su centro escolar han aumentado considerablemente, llegando a duplicarse y "demostrando que la apuesta por la conciliación laboral y familiar es necesaria". Sin embargo, la edil lamenta que este curso casi mil estudiantes (980) se quedarán sin beca de comedor y 623 prescindirán de la beca para libros que comenzó a funcionar en 2019.

"Consideramos imprescindible ajustar los baremos de dichas becas para garantizar el acceso a una alimentación adecuada a todas las niñas y todos los niños de Oviedo y fomentar la igualdad de oportunidades", defendió Sánchez Santa Bárbara. "Los socialistas entendemos que estas becas son un derecho y deben de estar al alcance del mayor número de familias posible, y para eso es necesario que los baremos de renta reflejen los avances de los últimos años", concluyó la concejala socialista.