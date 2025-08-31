Arsenal de cultura en la antigua fábrica de armas de Oviedo: "una pasada" de experiencias con el festival Link

En una de las naves de la antigua fábrica de armas de la Vega, el espacio en el que este fin de semana se está desarrollando la sexta edición del festival Link, varias personas bailan y se mueven mientras quienes los miran sólo escuchan silencio. Llevan gafas de realidad virtual, un chaleco que vibra y auriculares para poder disfrutar de "In Pursuit of repetitive beats", una experiencia inmersiva creada por Darren Emerson que transporta al usuario al corazón de la cultura rave británica de finales de los años ochenta del siglo pasado, una actividad que, apoyada en la tecnología multisensorial, recrea el ambiente vibrante y clandestino de las raves ilegales. "Es una pasada. Lo he disfrutado de principio a fin", asegura Rosa Martín, una ovetense que no se pierde una edición del Link.

Quienes acudan hoy a la antigua fábrica de armas de La Vega no sólo van a disfrutar de la creación de Darren Emersón, en el complejo hay instaladas otras cinco experiencias culturales insólitas e interactivas que se distribuyen entre la nave Almacén 1 y la de Utillaje. Una de estas experiencias de realidad extendida, obra de Stéphane Foenkinos y PierreAlain Giraud, permite al visitante ponerse en la piel de Claudette Colvin, una adolescente negra de 15 años que en 1955 se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús de Montgomery, en Alabama. "Está teniendo mucha acogida porque se trata de una historia muy potente que se mejora aún más con la tecnología", señala Jesús Jara, uno de los miembros de la organización del festival.

Sara Fernandes y Carmen Díez tenían mucho interés ayer en disfrutar de "Impulse: Playing With Reality", una experiencia de realidad mixta que explora el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) desde una perspectiva inmersiva y empática. "Me interesan mucho los temas relacionados con la salud mental y no podía perdérmelo", dice Fernandes.

Todas las actividades del Link son gratuitas, con aforos limitados y acceso por estricto orden de llegada excepto las experiencias de realidad extendida, que requieren inscripción en la misma fábrica de armas. Los horarios para hoy serán de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 22.30 horas. n