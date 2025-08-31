Una explosión de energía y colorido: así es el cartel de San Mateo en Oviedo (explicado por sus autores)

"Una explosión de color y movimiento que evoca piñatas y calles engalanadas". Así se refieren Inés Iglesias y Matteo Mastronardi, autores del cartel de San Mateo de este año, a un diseño con el que afirman pretender enviar "una invitación a disfrutar, a juntarse y celebrar por todo lo alto San Mateo". Estos diseñadores creativos fundadores del espacio Los Patos de París en 2009, que además de dúo profesional son pareja sentimental, esperan que este big bang del buen rollo suponga un aliciente más para que los ovetenses se echen a la calle del 11 al 22 de septiembre.

Iglesias y Mastronardi, que desde 2020 viven a caballo entre la ciudad francesa y Salinas, recibieron el encargo de la concejalía de Festejos, dirigida por Covadonga Díaz, tras presentar recientemente el logo oficial de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031. "Nos hizo ilusión, pues siempre solemos acudir a alguna actividad de las fiestas y este año seguro que las visitaremos mucho más", coincidieron desde el tándem de diseñadores creativos integrado por la española y el italiano.

El cartel, explican, está protagonizado por "una especie de logo" en forma de estallido multicolor con un fondo de color verde y una tipografía cuidada "y clara" para dar protagonismo al nombre de las celebraciones. "Buscamos transmitir alegría, dinamismo e ilusión compartida", apuntan los autores en relación con una obra a la que también se refieren como "una invitación a bailar, disfrutar y celebrar juntos, pequeños y mayores" en el marco de unas fiestas que "llenan de vida la ciudad".

Esta obra hace reconocible "el sello y el alma" de los propietarios de un estudio creativo que es conocido internacionalmente por utilizar un lenguaje fresco, contemporáneo y versátil, combinando la experimentación con la claridad comunicativa. "Tratamos de representar las fiestas como una explosión de energía que va del centro hacia afuera, pues la ciudad durante esas fechas está llena", apuntó Mastronardi, quien descarta haber sido elegido para esta misión por su nombre. "Soy Matteo, pero con dos ‘tes’", puntualiza con humor el creativo.

Lazos con Oviedo

La pareja acumula varios años poniendo su creatividad al servicio de Oviedo. Además del logo de la candidatura de la capitalidad cultural, ya han sido autores de varios carteles para la Ópera de Oviedo, así como para el festival de artes escénicas Cafca. Encargos todos estos que les han llevado a estrechar lazos con una ciudad a la que ven con opciones de alcanzar el reconocimiento europeo. "Sería un empujón decisivo para destapar todo el potencial cultural que a veces no sale por miedo a arriesgar", sostiene esta dupla de creativos que pasa una semana al mes en París y el resto del tiempo a caballo entre Salinas, donde residen, y Avilés, donde tienen un segundo estudio homónimo al fundado hace 16 años en tierras galas.

Los "padres" del cartel mateíno confían en que su apuesta guste o al menos dé lugar a debates artísticos. "Nos dejaron libertad absoluta para crear esta propuesta y esperamos que se preste a interpretaciones, sea reconocible desde lejos y se identifique con las fiestas más esperadas del año en Oviedo", concluye Inés Iglesias.