Llorián García, comisario de "Oviedo, Capital Europea de la Cultura 2031": "Oviedo y Asturias en general mantienen una cercanía con el otro que debe ser potenciada"

Llorián García Flórez (Gijón, 1987) es musicólogo y gaitero. Doctor con Premio Extraordinario por la Universidad de Oviedo, amplió estudios en la Nova de Lisboa y en la Universidad de Columbia (Nueva York). Investiga la relación entre sonido, arte y territorio, y acaba de ser nombrado comisario de Pensamiento Contemporáneo en la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

¿Qué supone para usted esta candidatura?

Es un regalo. A nivel profesional supone trabajar con un personal muy cualificado y con experiencia en varios ámbitos; además, la dinámica de trabajo es muy enriquecedora. A nivel personal es muy gratificante, ya que como investigador siempre me he sentido muy comprometido con elaborar un buen trabajo de pensamiento e investigación de Asturias y para Asturias. Es una suerte poder tener este tipo de espacios y de oportunidades.

¿Se esperaba recibir esta clase de responsabilidad?

No me la esperaba para nada, la verdad. Diría que me sorprendió, pero en realidad la sensación no fue tanto de sorpresa, sino más de serenidad y de sentido de la responsabilidad. Al fin y al cabo, es un trabajo de escucha e introspección para ver desde qué campo puedo cumplir mejor con mi trabajo.

¿Qué le convenció para aceptar involucrarse en el proyecto?

Yo participé en una de las reuniones preliminares que se realizaron sobre el proyecto y en un primer momento fui escéptico. Sin embargo, al ver las dinámicas que se llevaron a cabo entre actores tan distintos, lo terminé viendo muy claro. Ahora lo veo como un cambio muy necesario para Asturias, sobre todo en el ámbito de la cultura, donde, al fin y al cabo, podemos permitirnos este tipo de colaboraciones.

¿Qué cree que puede aportar a este proyecto para que Oviedo se convierta en capital europea de la cultura?

Estamos todavía comenzando a trabajar. Aún nos queda mucho recorrido, así que habrá que ver cómo se desarrollan nuestras ideas. Lo más importante para mí es, como gaitero, la musicalidad alejada de una cultura conservadora. Yo me crie combinando escuela y conservatorio, pero a la vez aprendí de las formas de música popular más arraigadas y de una cultura poco convencional. Eso me llevó a hacer varios recorridos internacionales. En definitiva, creo que aportaré un valor muy grande a lo cultural desde un pensamiento más actual.

¿Tiene pensado encabezar algún proyecto concreto relacionado con la filosofía o la música?

Por ahora no podemos adelantar mucha información porque todo está un poco en ciernes, pero sí que puedo adelantar que tendrá que ver con un proyecto personal acerca de la música enraizada, donde la música tradicional tendrá un lugar importante, pero también habrá una integración del diálogo compartido. Además, me gustaría visibilizar iniciativas asturianas que no se conocen y en las que se experimenta con formas de vivir mucho mejor de lo que nos imaginamos a pesar de hacer frente a situaciones como las crisis climáticas.

¿Qué rol concreto va a adoptar dentro de esta candidatura?

Hay una parte que tiene que ver con el pensamiento contemporáneo, ya que esta candidatura no es solamente una función de mera gestión, sino que aspira a ser un revulsivo con el que transformar Asturias. En ese proceso puede ayudar mucho la reflexión, sumada a la colaboración con el resto de comisarios. Mi objetivo final sería ofrecer un espacio para que el ámbito de cultura tradicional pueda dialogar con los problemas del presente y con ámbitos como la ciencia y la cultura experimental.

¿Cómo va a compaginar la candidatura con su carrera profesional?

En mi caso, yo me dedico al ámbito de la investigación, por lo que este trabajo va a fortalecer las dinámicas en las que vengo trabajando desde hace años. Mi trayectoria conforma una pata más que se suma a lo que ya vengo realizando. Son dos partes que juntas pueden alcanzar un impacto mayor.

¿Por qué cree que es importante que Oviedo pueda ser elegida como capital europea de la cultura?

Yo creo que Oviedo y en general en Asturias es un laboratorio donde se está investigando en áreas como la inclusión y en concepciones muy novedosas. A partir de este proyecto se puede recuperar la magia antigua del territorio. También pretende recuperar la forma en que la ciudad se relaciona con sus periferias y con el ámbito rural. Por otra parte, me parece muy importante que el mundo de la universidad, la investigación y la ciencia pueda dialogar con las inquietudes de la sociedad civil organizada. Es un lugar en el que estamos trabajando para construir esos diálogos.

¿Qué diferencia a Oviedo de otras capitales europeas candidatas?

Yo creo que tiene un cierto sentido de la hospitalidad que otros espacios metropolitanos no tienen. Oviedo en particular y Asturias en general todavía mantienen una cercanía con el otro que merece ser potenciada. En un contexto como en el que estamos de polarización, una de las claves es entender que el otro no es una amenaza. Frente a ello, en Asturias aún está muy presente la idea de que el otro viene a enriquecernos y a aportar cosas para ayudarnos a crecer. A nivel filosófico puede ser muy importante, porque es una manera de ver lo bonito en lo común.

¿Qué imagen le gustaría que se llevará una persona extranjera al visitar la ciudad sobre el ámbito cultural?

A una persona extranjera que viniera a Oviedo le llevaría a compartir la manera de vivir en toda Asturias. Llevaría a esa persona a algún lugar de trabajo comunitario y le enseñaría la valiosa herencia que tenemos para hacerle una promesa de futuro. Le enseñaría la cantidad de gente joven que aprende de esa herencia, pero no lo ve como una limitación.