El Mercado Artesano y Ecológico arranca con buenas ventas en Oviedo: "Es un lujo tener todo esto al lado de la Catedral"

Buen tiempo, ambiente inmejorable en el centro de la ciudad y un sinfín de productos a la venta que no son fáciles de encontrar en las tiendas convencionales. Ayer no había disculpa para no pasarse por el Mercado Artesano y Ecológico (MAE) que se celebró en la Plaza Porlier, una nueva edición que se prolongará durante toda la jornada de hoy y que será la última de este año.

"La verdad es que hay mucha gente y las ventas están yendo bastante bien. En Oviedo cada vez hay más ambiente en verano y eso se nota en el mercado", explica Pilar Vijande, que viene desde Vegadeo para poner a la venta todo tipo de productos elaborados con arándanos y otros productos. "También tiene setas, que es lo que nosotros venimos a comprar", señala María Antonia Vega, que es de Oviedo y acudió al mercado acompañada por su marido, Juan Miranda.

Marián García y su familia son de Zaragoza y están de visita en Oviedo. Ayer se pasaron por la Plaza de Porlier para llevarse de Asturias algunos productos típicos de la tierra. Entre otras paradas, echaron un ojo en el puesto de la ovetense Mabel Tuñón, que tiene a disposición de los clientes diferentes variedades de miel. "Nos está gustando mucho Oviedo en general y este mercado nos ha sorprendido. Poder comprar todos estos productos al lado de la Catedral es todo un lujo", dice Marián García, que recorrió los puestos junto a sus hijas Irene y Sofía Ezquerra.

Pedro Martínez y su amigo José Luis Quintana, dos adolescentes de Oviedo, buscaban "una pulsera de cuero" para lucir durante las fiestas de San Mateo. "Hay un montón para elegir, así que seguro que encontramos algo", señalaba confiado Pedro mientras se aproximaba a un puesto en el que también se venden cinturones, carteras y todo tipo de útiles artesanos elaborados con cuero y otros materiales.

El último del año

El Mercado Artesano y Ecológico retornó a Oviedo este año tras cuatro de ausencia. Entre 2018 y 2021 se habían celebrado varias ediciones en la plaza de la Catedral. La primera de este año tuvo lugar en la calle Pelayo y la anterior a esta, que se desarrolló el último fin de semana de julio, ya se trasladó a Porlier. La jornada de hoy será la de despedida, al menos por este año. "Esperemos que vuelvan a organizarlo el verano que viene porque merece mucho la pena y le da mucho colorido a la ciudad", dice Ramón Fernández, que ayer se fue a casa con un bote de mermelada y un buen trozo de empanada para su familia. n