Paella y cordero para 250 comensales hacen pueblo en La Manjoya

Un centenar de raciones de cordero asado y una gran paella hicieron este sábado las delicias de 250 comensales reunidos en un prao cedido por un particular en la zona de Los Corzos para celebrar las fiestas de La Manjoya. "El objetivo de todo esto es mejorar la conexión entre los vecinos, básicamente hacer más pueblo", explicó Paz Rey, la secretaria de la asociación de vecinos Santiago de La Manxoya.

Un grupo en la comida de las fiestas de La Manjoya. / Mario Canteli

Bajo un sol de justicia y un excelente ambiente festivo, la comisión preparó ocho corderos y recibió la ayuda de la comisión de festejos de Fitoria para preparar y servir el arroz. Las 250 plazas disponibles volaron e incluso se vendió alguna ración más para personas que instalaron su particular comedor fuera de la carpa. "Estuvo todo buenísimo, para repetir", coincidieron varios asistentes que no dudaron en felicitar a los promotores de los festejos.

Ambiente en el prau del Corzo durante la sesión vermú. / Mario Canteli

Se trata del segundo año en el que La Manjoya acoge esta celebración social, que ayer se completó con unos animados juegos infantiles, un torneo de parchís y una verbena nocturna.

Hoy se pondrá la guinda con el reparto de 400 bollos desde las once de la mañana, una misa de campaña al mediodía y un animado tardeo en el que la asociación sorteará 50 premios. "Son unas fiestas en las que disfrutamos todos y nos ponemos cara como vecinos", destaca Rey.