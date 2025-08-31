El pintor ovetense que pone el foco sobre Gaza a través de su arte: aquí puedes ver su obra (hecha con intención)

Las exposiciones suelen invitar a la contemplación respetuosa de las obras, pero la nueva propuesta artística de Toño Velasco rompe con esa lógica desde un primer momento. Para acceder a la muestra que se inaugura este jueves en su estudio de Los Pilares, los visitantes deberán caminar sobre un cuadro en el que aparecen retratados niños gazatíes en un paisaje devastado. El gesto, lejos de ser accidental, funciona como punto de partida de una reflexión sobre la manera en que la vida cotidiana de Occidente convive con la tragedia en Gaza.

"La idea se me ocurre un día cualquiera, viendo los informativos y dándome cuenta de un gesto que hacemos la gran mayoría al ver desgracias humanas como las que actualmente acontecen en Gaza: cambiar de canal o incluso apagar el televisor", reconoce Toño Velasco. El artista ovetense, cansado de mirar hacia otro lado y de sentirse impotente ante la situación que asuela Palestina, comenzó a pintar un cuadro como forma de desahogo, sin imaginar que, poco después, se transformaría en un ejercicio de denuncia social. "Empecé pintando a una niña gazatí, inspirado por las imágenes que veía en los medios, y cuando me quise dar cuenta había creado un cuadro entero cubriendo un bombardeo", explica.

Durante el periodo vacacional, Velasco aprovechó para observar la sociedad que le rodeaba y advirtió un fuerte paralelismo entre la vida cotidiana en Occidente y la dura realidad palestina. Fue entonces cuando se planteó unir ambas visiones a través de una colección de pinturas acrílicas. "Me pareció interesante hacer una exposición donde se mostrara la ‘Belle Époque’ que vivimos en Occidente, pero para ser justos quería que quien entrara en el taller supiera que una realidad no oculta la otra", admite el autor. "Por ello, decidí poner el cuadro mostrando el genocidio en Gaza en el suelo de la entrada, para que la gente tenga que pisarlo sí o sí", añade, en referencia a una obra que, según explica, estará terminada únicamente cuando incluya las pisadas de los espectadores, las cuales cerrarán la metáfora y quedarán registradas tanto en el lienzo como en un vídeo realizado por Alejandro Rodríguez, colaborador del proyecto.

Este "happening" artístico gratuito —una exposición que implica la participación del público— tendrá lugar el próximo 4 de septiembre en el taller de Toño Velasco, situado junto al acueducto de Los Pilares, en Oviedo. Durante el recorrido, el público podrá contemplar una quincena de obras que reflejan la vida cotidiana del verano: terrazas y bares abarrotados y, sobre todo, gente disfrutando del buen clima. Estas pinturas, algunas ambientadas en la propia ciudad, contrastan de forma deliberada con la obra de la entrada. El objetivo es invitar a la reflexión y, posteriormente, animar a colaborar. Al final del recorrido, los asistentes encontrarán folletos de la Unrwa —agencia de la ONU para la ayuda humanitaria en Gaza—, con información y opciones para donar de forma voluntaria.

"La motivación detrás de todo esto es que volvamos a ser una opinión pública, que la gente tenga unos códigos éticos firmes, independientemente de ser de izquierdas o de derechas", considera Velasco. "Es el momento de que haya una gran movilización a nivel europeo, porque esto no es una guerra, es una masacre", concluye.