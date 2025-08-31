El PSOE urge a reforzar la atención de los servicios sociales

El portavoz del grupo socialista, Carlos Fernández Llaneza, instó ayer al gobierno local a alcanzar "un gran acuerdo" para reorganizar y reforzar la atención primaria de los servicios sociales. Fernández Llaneza alertó del aumento de usuarios en la Cocina Económica, que a su juicio anticipa "tendencias preocupantes" de pobreza y exclusión.

Por su parte, la concejala socialista Marisa Ponga señaló que el repunte afecta especialmente a jóvenes y familias, y reclamó una estrategia municipal coordinada que integre empleo, educación, vivienda y servicios sociales. "Es necesario promover una estrategia municipal coordinada de inclusión, que conecte de manera eficaz las áreas de empleo, educación, vivienda y servicios sociales", subrayó Ponga. La edil aprovechó para recordar la propuesta socialista de crear un Observatorio Municipal de Políticas Sociales, rechazada anteriormente por el ejecutivo de Canteli.