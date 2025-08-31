El PSOE urge a reforzar la atención de los servicios sociales
Los socialistas piden un acuerdo para "frenar tendencias de pobreza preocupantes"
C. DEL COUZ
El portavoz del grupo socialista, Carlos Fernández Llaneza, instó ayer al gobierno local a alcanzar "un gran acuerdo" para reorganizar y reforzar la atención primaria de los servicios sociales. Fernández Llaneza alertó del aumento de usuarios en la Cocina Económica, que a su juicio anticipa "tendencias preocupantes" de pobreza y exclusión.
Por su parte, la concejala socialista Marisa Ponga señaló que el repunte afecta especialmente a jóvenes y familias, y reclamó una estrategia municipal coordinada que integre empleo, educación, vivienda y servicios sociales. "Es necesario promover una estrategia municipal coordinada de inclusión, que conecte de manera eficaz las áreas de empleo, educación, vivienda y servicios sociales", subrayó Ponga. La edil aprovechó para recordar la propuesta socialista de crear un Observatorio Municipal de Políticas Sociales, rechazada anteriormente por el ejecutivo de Canteli.
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Incendio en el centro de Oviedo, a tope de turistas: un fuego en una cocina obliga a un desalojo
- Educación Católica asume la gestión del colegio Santa María del Naranco: autorizado el cambio de titularidad y nombre
- Canteli: 'La nueva Ronda Sur acaba con un problema histórico en Otero y Villafría
- El imparable envejecimiento de los coches en Oviedo: esta es su elevada media de antigüedad
- El mosaico del paseo de los Álamos de Oviedo se reparará in situ y costará la mitad de lo previsto
- Adiós a Antonio Goycoa, el empresario que llenó de oro y diamantes las joyerías de Asturias
- Oviedo está repleta de turistas este verano... ¿pero qué souvenir es el que más buscan?