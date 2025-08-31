Radiografía de Ventanielles: la metamorfosis de un barrio de Oviedo forjado en la reivindicación que cumple 70 años

Ventanielles atesora setenta años de una historia forjada a base de reivindicaciones. Gestado en la posguerra con la vocación de facilitar viviendas a los trabajadores que venían llegaban a Oviedo de la zona rural, fue elegido a principios de los años setenta del siglo pasado para acoger uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad: el Palacio de los Deportes, que alimentó ilusiones y oportunidades en un barrio obrero y humilde, donde, en esos setenta y en los ochenta padecieron, como otros de la ciudad y de toda España, la lacra de la droga.

Ventanielles mira al futuro con la imagen remozada del Palacio de los Deportes y el impacto de la apertura del parque lineal que ha comido terreno a la herida abierta por el que fue durante décadas el principal acceso a Oviedo por la autopista "Y". Dos obras que acercan este barrio de la zona más baja de la ciudad –casi cincuenta metros de desnivel respecto a la calle Uría– al cogollo de la capital.

Paseo paralelo a la antigua autopista «Y» que el barrio ganó para su uso. / Irma Collín

El Ventanielles actual se hizo realidad en 1958, con la entrega de 2.010 viviendas protegidas en su zona más meridional, la más próxima a la Tenderina Baja, aunque la primera referencia escrita se remonta nada menos que al año 1259 (siglo XIII), cuando ya se habla de "una carrera que va por el molino de Ventanielles". José Ramón Tolivar Faes dejó escrito en su imprescindible "Nombres y cosas de las calles de Oviedo", recientemente reeditado, que dicho molino seguramente sería movido por las aguas del río Santullano, "cuyo curso iba por el trazado de la actual calle río Sella", el vial que vertebró el barrio en sus orígenes y también ahora.

De aquella colonia obrera se fueron abriendo calles y plazas con la peculiaridad de que todas se denominaron con nombres de ríos y lagos, acaso en correspondencia con la propia naturaleza muy húmeda de esa zona baja de la ciudad, al estar atravesada por abundantes arroyos. Severino González, a sus 82 años ya cumplidos y vecino de la fronteriza Tenderina, recuerda aquel paisaje, "cuando todo era prado, donde jugábamos al fútbol, aunque muchas veces estaba inundado al pasar allí el arroyo Trigales", nombre que también recibía el río Santullano. Las construcciones de pisos y luego de la autopista obligaron a encauzarlo por un colector que pasa bajo el Palacio de los Deportes, aunque a veces, cuando llueve fuerte, todavía causa quebraderos de cabeza a los vecinos.

La presencia generosa de agua, tantas veces excesiva, propició unos terrenos arcillosos y blandos que durante mucho tiempo incluso desaconsejaron la construcción en un Ventanielles que, en 1887, tenía apenas 224 habitantes en 82 casas. De hecho, el Ayuntamiento de Oviedo prohibió en 1921 edificar en toda la zona por la naturaleza del terreno y lo reservó, como mucho, a usos industriales. Pero la situación y el planeamiento de la ciudad cambiaron drásticamente tras la Guerra Civil. El Plan de Reconstrucción de Oviedo de Germán Gamazo optó por que las zonas bajas de la ciudad se destinasen a "viviendas de los más deprimidos económicamente", según recoge Sergio Tomé, doctor en Geografía y profesor de la Universidad de Oviedo, en su tesis "Oviedo, la formación de la ciudad burguesa".

El suelo barato de Ventanielles recibió la luz verde en 1952 para la construcción de dos mil viviendas sociales, repartidas en bloques de distintas alturas, que se empezarían a construir en 1955 para conformar el mayor polígono de pisos de toda Asturias hasta entonces, en la época de Francisco Labadie como gobernador civil en la región. En la década siguiente, se levantó la iglesia parroquial de la Sagrada Familia para un vecindario que se nutrió de familias llegadas de otros puntos de Asturias y de otras regiones, atraídas por el efecto llamada del empleo en las industrias y las pequeñas empresas locales.

Pista polideportiva en la plaza del Lago Enol. / Irma Collín

El boom demográfico, acompañado de muchas familias numerosas, alcanzó sus cotas máximas entre los años sesenta y setenta del siglo XX, cuando rozó los doce mil vecinos. Un crecimiento que también vivió momentos delicados. Los efectos desconocidos del consumo de droga se llevaron por delante a muchos jóvenes de Ventanielles en la década de los años ochenta. Una lacra que dejó huella hasta el punto de que todavía hace dos años el "youtuber" argentino Joaco Santos incluyó en su serie por los barrios más peligrosos del mundo un vídeo dedicado a Ventanielles, con el título "El Bronx asturiano". Aunque el "youtuber" finalizaba su vídeo afirmando que "el barrio cambió, es otro Ventanielles diferente a lo que se veía hace 40 años, no dejen de visitar Oviedo y Ventanielles", su contenido no gustó nada a muchos residentes, empezando por Blanca Fernández, entonces directiva de la asociación de vecinos, que salió al paso con un mensaje contundente, como en su infancia había salido a manifestarse con su familia y muchos vecinos para plantar cara al tráfico de drogas: "Somos gente trabajadora, no un nido de drogadictos como se dio a entender en ese vídeo".

Blanca Fernández, ahora alcaldesa de barrio y antes, en su juventud, campeona de halterofilia, fue una de las jóvenes que encontró en el Palacio de los Deportes formación deportiva y una alternativa de vida gracias al complejo diseñado por el ingeniero Ildefonso Sánchez del Río, que supuso un halo de modernidad en el Oviedo de los años setenta.

La iglesia parroquial. / Irma Collín

Declarado en ruina

La construcción del Palacio, que acaba de estrenar reforma para acoger a un nuevo inquilino, el Oviedo Baloncesto, además de dar servicio a los vecinos, contó con una cimentación especial de la que carecían los edificios de la manzana de la calle río Orlé. Fue declarada en ruina por las grietas que obligaron a desalojar a más de trescientos de vecinos en el verano de 1998. Hubo litigio entre el Principado, la administración propietaria entonces de esos pisos, y el Ayuntamiento, promotor del aparcamiento subterráneo tras cuyas obras aparecieron las grietas que obligaron al desalojo masivo, pero el Tribunal Superior de Justicia descartó siete años después que tuviese responsabilidad y el Gobierno autonómico cargó con la factura de 18 millones de euros que costó la reconstrucción.

Los tiempos del "baby boom" quedaron atrás y hoy el barrio de Ventanielles cuenta con 7.273 vecinos, de los que algo más de mil doscientos, el 16 por ciento, son de nacionalidad extranjera. El grupo de edad más numeroso es el comprendido entre los 60 y los 64 años, cerca de seiscientos. Casi la mitad del vecindario, más de tres mil personas, tienen entre 40 y 69 años. Un dato sobre el relevo generacional: la cifra de menores de 20 años, 1.194, es muy similar a la de los mayores de 70, que son 1.228. Ventanielles presenta un abanico de nacionalidades mucho menos amplio, con vecinos de 48 países distintos, que el de los barrios con los que limita, La Tenderina y Teatinos.

El padrón municipal constata que la comunidad extranjera más numerosa es la colombiana, con 302 vecinos, por delante de la rumana, con 115 personas, Venezuela con 100 y Senegal con 94. Acostumbradas reivindicar para lograr mejoras, varias asociaciones de Ventanielles no han dudado en unirse a colectivos de La Tenderina para reclamar la creación de un gran parque del este que oxigene y esponje toda esta zona de la ciudad.