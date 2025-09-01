Los 24 conciertos gratuitos que acogerán El Campillín y el Paraguas durante las fiestas de Oviedo

Revalorizar el tejido artístico local, nacional e internacional, reforzar el carácter "abierto, inclusivo y plural" de la ciudad, acercar la cultura a la calle y ofrecer más motivos para disfrutar en comunidad de las fiestas de San Mateo. Son las razones que esgrime la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 para lanzar "AlaPlaza", un programa especial de 24 conciertos gratuitos que se desarrolllarán en torno a los dos fines de semana de las fiestas de San Mateo en El Campillín y la plaza del Paraguas. "Esta apuesta permite que las plazas se mantengan activas durante varias horas al día, creando un flujo constante de público y dinamizando el entorno urbano", apuntan desde el Ayuntamiento.

"AlaPlaza" consistirá en dos conciertos diarios en cada uno delos lugares durante los días 12, 13, 18, 19, 20 y 21 de septiembre. Además de los platos fuertes de cada día, doce dj’s se encargarán esos días de animar el antes, el entre y el después de cada actuación.

Diferentes géneros y públicos

Esta actividad, desarrollada conjuntamente con la concejalía de Festejos, contempla convertir los dos enclaves elegidos en escenarios dirigidos a géneros musicales y públicos totalmente diferentes. "Uno de los valores esenciales del ciclo es la diversidad artística y cultural: la programación reunirá propuestas locales, nacionales y europeas, apostando tanto por el talento emergente como por trayectorias más consolidadas", indican las fuentes municipales, que resumen el espíritu de "AlaPlaza" como "un festival de contrastes y conexiones donde Oviedo se abre al mundo sin dejar de mirarse a sí misma".

El Campillín recibirá esos días el nombre de "escenario urbano". El objetivo es transformar el parque en "un espacio joven, vibrante y contemporáneo, donde la música urbana es protagonista". Para ello, la candidatura a capital cultural ha promovido un programa de actuaciones de rap, trap reguetón, electrónica, hip hop y nuevas tendenciasy fusiones digitales. El reto es llenar el parque de jóvenes para "reivindicar la fuerza expresiva de las nuevas generaciones y los lenguajes musicales presentes".

Para atrapar a un público "más adulto y diverso", Oviedo ha puesto sus ojos en la plaza del Paraguas. El espacio, al que se refieren como "Escenario Alternativo Global", acogerá propuestas indie, rock, pop alternativo, electrónica experimental y sonidos que escapan de las etiquetas tradicionales. También se programarán recitales de jazz, soul, funk y otras músicas del mundo. "Es un espacio para la sorpresa, la originalidad y la búsqueda estética, pensado para un público curioso, abierto y con sensibilidad artística", plantean los promotores de la iniciativa.

A falta de conocer los horarios definitivos, el Ayuntamiento ya ha contratado a los 24 grupos y dj’s que completarán la oferta musical de las fiestas integrada por los grandes conciertos de La Ería y el escenario de la calle Uría, así como por el Concurso de Rock programado en la plaza Feijóo, las verbenas nocturnas del paseo del Bombé y las pequeñas actuaciones que animarán los espacios de hosteleros en momentos puntuales.

El programa

"AlaPlaza" se estrenará el día 12 con las actuaciones de Ramudo, Eva Hevia y el DJ Samu Ríos en el Campillín y los conciertos de "Montefurado", "Eh, Mertxe" y DJ Anina en la plaza del Paraguas. Al día siguiente, la mancha verde de Santo Domingo albergará las actuaciones de "From", "Daga" y DJ Ruido Rojo, mientras que la emblemática plaza del Antiguo estará animada por "Los Míticos del Chimborazo", "Ferla Megia" y DJ Fela Cute.

El programa se retomará el jueves siguiente, el día 18 de septiembre, con cuatro jornadas consecutivas de conciertos en ambos escenarios. Por el Campillín pasarán ese día "Axolotes Mexicanos", Elena del Frade y DJ Benito La Mala. En el Paraguas estarán "Onza", "Ochobre" y DJ Sergio Gong.

Justo un día después, estarán en el parque "Glory Six Vain", "Gldn Hoe & Chienne" y Dj Ddficil y por el escenario de ritmos alternativos de la céntrica plaza pasarán "Guadalupe Plata", "Presa" y DJ Tony The Stomper.

La penúltima jornada contará con "Rebe", "Marzo" y "Amigas de lo ajeno" en el Campillín, mientras que los norteamericanos "Crocodiles", "Fantasmage" y DJ Anton Fern se subirán al escenario del Paraguas.

El programa se despedirá el domingo 21, Día de San Mateo. Lo hará con las actuaciones de Pablo Und Destruktion, Fee Reega y DJ Maribel & Sebastian en el Paraguas y los conciertos de "Nerven Agent" y Sofía, amenizados por Stalkeobásico Escenario en el parque del Campillín.

El equipo de la candidatura de la capitalidad destaca que este programa va más allá de lo musical. "No solo propone conciertos, sino también una experiencia compartida de ciudad. Al activar espacios públicos como plazas, se favorece la convivencia intergeneracional, el acceso libre a la cultura, y el uso social del centro urbano en clave festiva y contemporánea", subrayan sobre la novedosa apuesta. n