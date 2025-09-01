Blanca Fernández, alcaldesa de barrio: "Ya tocaba que la gran inversión se hiciera aquí, Ventanielles se ha revalorizado"

Lo suyo con Ventanielles es un idilio para siempre.

Sí, toda mi vida ha estado vinculada a Ventanielles. Mi madre vive en la misma casa que yo nací. Éramos diez hermanos y murieron dos, uno cuando tenía ocho años y otra con doce, y los ocho hermanos nos criamos aquí en Ventanielles. Fui al colegio público del barrio y jugué por todas las calles y patios de aquí.

¿Qué recuerdos guarda del Ventanielles de su niñez?

La gente de verdad de Ventanielles nos acordamos mucho de "La Guadaña", una antigua peña que llevaba un señor que se llamaba "El Rubio" y organizaba partidos de fútbol, juegos tradicionales, hacíamos la hoguera de San Juan, excursiones, veníamos al Palacio de los Deportes a animar al Cibeles y nos dejaban entrar gratis. A veces, cuando venía el circo, que se instalaba en el barrio, y nos veían mirar, cuando había algún asiento vacío nos dejaban pasar. En aquella época todas las familias de Ventanielles eran muy grandes y, claro, no había los recursos de ahora.

¿Como le entró el gusanillo de hacer halterofilia de pequeña en el Palacio de los Deportes?

Yo realmente quería hacer gimnasia deportiva, pero en el Palacio de los Deportes no había y tenían que llevarme a Gijón, costaba mucho dinero y mi padre tampoco tenía coche. Así que como la gimnasia era imposible y tenía a dos hermanos haciendo halterofilia, a los ocho años le dijimos al entrenador, Lodario Ramón, que quería empezar, pero me contestó que era muy pequeña y tuve que esperar hasta que fui un poco más mayor. Mi hermana, Mari Carmen, fue la primera levantadora de halterofilia en Asturias. Empecé con doce o trece años.

¿Logró resultados muy pronto?

Al poco de empezar en el Palacio de los Deportes mi entrenador ya me dijo que era muy buena, en dos años batí los récords de España y me llamaron para ingresar en la residencia Joaquín Blume de Madrid. Con catorce años fue la primera vez que salí de Ventanielles. Conseguí nueve medallas europeas, cuatro campeonatos de la Unión Europea, cuatro medallas de oro y también gané doce campeonatos de España, de Asturias otros tantos y eso que dejé la halterofilia con 18 años, después de ser, si no me equivoco, la levantadora más joven de España

¿Por qué lo dejó?

Me lo pregunta todo el mundo porque ademas, en este deporte, las mujeres llegamos a la fuerza máxima entre los 24 y los 28 años. La vida social, las amistades y la gente en general no estaba tan vinculada al deporte como ahora y todo ello te llevaba a hacer cosas fuera del deporte. Por ejemplo, cuando tenía un cumpleaños o mis amigos quedaban un sábado para salir yo no podía porque tenía que entrenar o competir. Además, cuando era la mejor levantadora de España, este deporte no era olímpico para las mujeres. Me perdí los juegos de 1992 en Barcelona y los de 1996.

¿Fue un palo duro?

Estar en la residencia Blume y ver que marcharon todos los deportes en categoría masculina y femenina y que las mujeres de la halterofilia nos quedábamos sin poder competir resultó frustrante. Fui de las primeras mujeres en luchar, en pelear por la igualdad en el deporte. Hay algún recorte de LA NUEVA ESPAÑA donde denunciaba que no era justo que la halterofilia femenina no fuera olímpica. Esa situación influyó mucho en mi retirada.

Pero la halterofilia sigue muy presente en Ventanielles.

La halterofilia está haciendo cosas muy buenas en Ventanielles y vamos a continuar esa labor. Voy a trabajar para sacar a los niños de la calle y darles oportunidades a través de este deporte. Me parece muy bien que al equipo de fútbol femenino se le haya dedicado una glorieta, pero me resulta extraño que un deporte como la halterofilia femenina, que ha dado a esta ciudad diez medallas europeas y doscientas nacionales, no tenga el reconocimiento que merece.

¿Su pelea e inquietud por el barrio va más allá del deporte?

Sí, en 2008, cuando la crisis económica, pusimos en marcha la "Plataforma por una vivienda digna", porque la gente en aquella situación no podía pagarse un piso y también impulsamos un banco de alimentos para la gente del barrio que lo necesitaba y que sigue funcionando a día de hoy.

¿Mantiene esa actitud reivindicativa en la alcaldía de barrio?

Como alcaldesa le exijo al Alcalde que haga cosas por el barrio, las grandes se ven, pero las pequeñitas que no se ven son también muy necesarias. Aunque debo reconocer que Alfredo Canteli está dando al barrio un giro de 180 grados, hacía muchísimos años que no se realizaban tantas obras en Ventanielles. Por fin ha habido un alcalde que se ha fijado en Ventanielles. El cambio a mejor es evidente. Hubo críticas a quitar el aparcamiento de detrás del Palacio de los Deportes, pero es lo mejor que pudieron hacer. Ahora esta zona está llena de gente todas las tardes.

¿En qué se nota la mejoría?

Cuando las obras me llamaban los vecinos de estas viviendas por las molestias y yo les pedía que estuvieran tranquilos, que al final merecería la pena. La gente está contenta, su piso ya no vale 40.000 euros, ahora vale 80.000 o 100.00 euros, y el nuevo centro social también será una obra muy relevante para Ventanielles.

¿El Palacio de los Deportes recién rehabilitado y el parque lineal marcan un punto de inflexión para Ventanielles?

Nos hace sentir que ya no estamos marginados. Ya tocaba que la gran inversión de Oviedo se hiciera en Ventanielles. Yo nunca había visto bajar tanta gente al barrio como ahora, gracias a este gran paseo. Ahora hay muchísima gente caminando aquí, antes era inviable y esta actuación permite una conexión, un intercambio con Los Prados que antes no existía. El barrio se ha revalorizado.

¿Queda algo del Ventanielles marginal?

Por desgracia, queda. A pesar de todo lo que ha cambiado con las obras, se vuelve a ver delincuencia que no es de gente del barrio. Vamos a pelear para que no vuelva el Ventanielles de los años 70 y 80. Desde los años noventa ha sido un barrio excelente y tiene que seguir siéndolo.

¿Por dónde ve el futuro del barrio donde ha nacido, crecido y formado una familia?

Con el Palacio, si empiezan a traer conciertos, será una oportunidad para que vuelvan a abrir tiendas y bares. La tienda pequeña es la que al final da vida y más trabajo. Ventanielles será la mejor zona para vivir porque lo tenemos todo y estamos pegado al centro.