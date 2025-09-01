Así se puede comprar una plaza en el parking de Ciudad Naranco: arranca el proceso y prometen precios asequibles

El Ayuntamiento de Oviedo ya ha iniciado el proceso para poner en venta las plazas de aparcamiento del parking de Ferreros, que van a ser destinadas a los vecinos. Desde hoy y hasta el 30 de septiembre, el Consistorio mantendrá abierto un periodo de consulta previa para hacerse una idea de cuántas de las 421 plazas disponibles en el aparcamiento de Ciudad Naranco tienen que ser reservadas para particulares. Los interesados en comprar tienen a su disposición –en la web del Ayuntamiento y en sus redes sociales– un formulario en el que pueden dejar constancia de su interés por hacerse con una plaza para que el Consistorio pueda afinar y sacar a la venta un lote acorde a la demanda.

La consulta abierta por el Ayuntamiento tiene carácter meramente informativo y no conlleva compromiso u obligación alguna por parte de quienes cubran el formulario. Tampoco garantiza preferencia para todos aquellos que lo rellenen. "Si todas las plazas acabasen en manos de los vecinos sería perfecto, pero lo más seguro es que no sea así, con lo que todas aquellas que no se vendan a particulares se sacarán en bloque, en un único lote, para que puedan ser adquiridas por algún inversor", explica Mario Arias, el concejal responsable del área de Gestión del Patrimonio. "El interés del Ayuntamiento no pasa por privatizar los aparcamientos de propiedad municipal. De hecho, esta consulta y la intención de poner las plazas a disposición de los particulares es un compromiso con los vecinos y lo estamos cumpliendo", añade el edil.

La idea inicial del equipo de Gobierno era la de sacar a la venta las 421 plazas del parking de Ferreros en un solo lote para vendérselas a un inversor o a una empresa, pero las quejas y las demandas de los vecinos provocaron que el Ayuntamiento cambiase de opinión. "En años anteriores no habíamos notado tanto interés, pero en vista de que lo hay estamos dispuestos a escuchar a los vecinos y a hacer todo lo que está en nuestras manos para cubrir sus necesidades", afirma Mario Arias.

Precios asequibles

El Ayuntamiento también tiene claro cuál sería el método que se usaría para venderles las plazas a los vecinos. "Puede ser a través de una subasta partiendo de los precios que se habían establecido cuando el plan pasaba por venderlas todas juntas", apunta Arias. El Consistorio tiene previsto sacar 2,8 millones de euros con la venta del parking de Ciudad Naranco, así que el precio medio de salida por cada plaza rondaría los 6.700 euros, "aunque hay algunas más grandes y con mejores condiciones que pueden costar un poco más", dice el edil responsable de Gestión del Patrimonio.

La venta de las 421 plazas del parking de Ferreros es la primera operación de un plan más a largo plazo. El Ayuntamiento ya tiene en mente otras actuaciones para desprenderse de las casi 3.000 plazas que siguen vacías en los aparcamientos públicos de la red de la desaparecida Cinturón verde. Como ya adelantó en su día LA NUEVA ESPAÑA, el siguiente parking en la lista de ventas es el de la Argañosa II, que tiene 220 plazas, aunque antes de proceder el equipo de Gobierno quiere esperar a tantear el mercado con la experiencia de Ciudad Naranco. "La intención es poner en el mercado los activos municipales que al Ayuntamiento no le suponen más que gastos y no puede sacarles ningún tipo de rendimiento. El dinero que se genere con la venta de todas esas plazas de aparcamiento se puede revertir en favor de los ciudadanos y de todos los proyectos que este equipo de Gobierno tiene en marcha para Oviedo", señala Mario Arias.