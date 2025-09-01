El festival Link echa el cierre en Oviedo a su sexta edición, "la de más calidad" en oferta cultural

A última hora de ayer aún no había datos oficiales para determinar el número de visitantes que se pasaron durante el fin de semana por la fábrica de armas de La Vega para disfrutar de la sexta edición del festival Link, pero los miembros de la organización echaron el cierre "muy satisfechos" y con "inmejorables" sensaciones. "Todo ha funcionado muy bien. Las reservas para las experiencias que se ofertaban se agotaron. Lo que más gusta es que lo que se ofrece aquí no es habitual en otros festivales. Creo que se puede decir que ha sido la edición con más calidad en cuanto a oferta cultural", dice José Castellano, el director artístico del festival.

El tiempo acompañó durante todo el desarrollo del festival y eso se notó en cuanto a número de asistentes. "La entrada es libre y es muy difícil registrar al detalle cuántas personas han venido, pero la afluencia ha sido muy buena. El número de visitantes es importante, claro, pero para nosotros lo es más que el público salga contento y que la calidad de lo que se ofrece sea la mejor", señala Castellano. Entre las novedades de este año destaca que se puso a disposición del público un mayor número de dispositivos electrónicos que en años anteriores para que más personas pudiesen disfrutar de las instalaciones audiovisuales y de realidades extendidas que se ofertaron en La Vega.

El entorno en el que se desarrolla el Link también es un aliciente para atraer público. "El festival siempre sorprende y la antigua fábrica de armas es un sitio increíbles al que no se puede acceder todos los días, así que todo junto hace que apetezca venir", explica Alberto Lana, que ayer estuvo en La Vega con toda su familia.

Visitantes en una de las instalaciones del Link. / Mario Canteli

Los organizadores del Link no tienen previsto descansar ni un segundo. De hecho, el director artístico del festival asegura que ya se están moviendo algunos hilos para preparar la siguiente edición, que sería la séptima. "Aunque todavía es muy pronto, es cierto que ya tenemos alguna idea en la cabeza. Siempre pensamos en ir a más y en esa línea trabajaremos"·, explica José Castellano.

Más espacio

Como los preparativos de Link se extienden durante todo el año, Castellano seimpre está atento a grandes festivales de cine como Cannes, Venecia y Sundance. No en vano, desde hace unos años, estas citas tienen una parte especializada en realidades aumentadas, mixtas y extendidas. La organización siempre apuesta por obras que no se hayan visto en Asturias, que tengan mucha calidad y hayan sido premiadas en los diferentes certámenes.

Entre las intenciones que maneja la organización está la de ampliar los espacios en los que se albergan las actividades culturales. Este año las instalaciones se repartieron entre la nave Almacén 1 y la de Utillaje de la antigua fábrica de armas. "Estaría bien coger alguna nave más de cara al año que viene, aunque eso dependerá de la programación", subraya Castellano. n