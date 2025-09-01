Festival de ventas en Porlier (y el mercado quiere volver a Oviedo)

La última edición del verano del Mercado Artesano y Ecológico (MAE), que se celebró este fin de semana en la Plaza Porlier, cerró ayer con uno de los mejores registros en cuanto a visitantes y volumen de ventas. "La verdad es que estamos muy contentos. Hemos tenido mucha gente y en los puestos ha habido mucha actividad", explica Javier Ruiz-Cuevas, responsable de la organización de una cita que cada vez cala más en Oviedo.

A lo largo de todo el verano se celebraron tres ediciones del Mercado Artesano y Ecológico, una de ellas en la calle Pelayo y dos en la Plaza Porlier, aunque a los comerciantes –ayer hubo 36 entre artesanos y pequeños productores– les sabe a poco. "La idea es poder celebrar alguna edición más a lo largo del año, no sólo en verano. Sería a partir del mes de marzo porque en enero todavía está el mercado de Navidad", señala Ruiz-Cuevas. "Creo que se puede llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento", añade.

El de ayer fue el día de más afluencia al mercado de Porlier. "Sobre todo a la hora del aperitivo. La verdad es que hubo mucha gente a lo largo del fin de semana, pero esta mañana –por ayer– estaba lleno", dice Javier Ruiz-Cuevas.

Camino de Santiago

El Mercado Artesano y Ecológico de Oviedo también sirvió para promocionar el Camino Primitivo. Entre otras actividades, el sábado se instalaron en Porlier puestos de dos de los Ayuntamientos de esta ruta: Salas y Tineo. Ayer estuvieron también representantes de otros dos municipios del Camino: Grado y Las Regueras.