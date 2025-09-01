Jornada de puertas abiertas en el centro social "Villa Magdalena"
El centro social "Villa Magdalena" celebra hoy una jornada de puertas abiertas donde los vecinos tendrán la posibilidad de informarse sobre el proceso de inscripción para la nueva temporada de talleres organizados por la concejalía dirigida por Covadonga Díaz y la edil delegada Charo Suárez. Además de informar, habrá demostraciones de distintos talleres a partir del mediodía. A las doce habrá una exhibición del taller de hilos, a la que seguirán demostraciones de los talleres de chikung, decoupage, resina y strenght. El Ayuntamiento ofrecerá para el nuevo curso un total de 520 actividades gratuitas con 7.000 plazas. Entre las novedades, destacan las actividades de refuerzo escolar, el ocio accesible y los cursos sobre competencias digitales.
