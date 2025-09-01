Oviedo despide agosto consolidado como "destino climático apetecible"... y a la espera de un prometedor septiembre

"El verano se ha consolidado como una buena temporada y más con el ascenso generalizado de temperaturas en el país, que hace que el Norte, y en concreto Oviedo, sea un destino muy apetecible". Son las palabras del hotelero carbayón Ángel Zubizarreta, quien ayer se disponía a despedir un mes de agosto excelente para su sector, en la misma línea que los últimos años. "El comportamiento es muy similar, con muy buenas ocupaciones y las previsiones de septiembre igualmente similares a las del año pasado", puntualizó el directivo del Hotel Silken, confiado en que el tirón de las fiestas de San Mateo y los últimos coletazos estivales sigan dejando una facturación satisfactoria.

Tanto julio como agosto han sido, a juicio de los empresarios turísticos, muy buenos. Aunque los datos del Instituto Nacional de Estadística, reflejan unos datos de ocupación algo por debajo de las cifras récord de los dos últimos años, hay otros termómetros que apuntan a una temporada de récord. "Hubo días en los que incluso tuvimos que dar la vuelta a clientes por falta de capacidad", explica Diego Javita, hostelero de la calle Víctor Chávarri, en relación a las jornadas en las que la ciudad se abarrotó porque el tiempo no acompañaba para ir a la playa.

En el albergue de peregrinos "El Salvador" también aprecian una actividad propia de los años xacobeos. "Tuvimos varias jornadas en las que se llenó e incluso tuvimos que derivar peregrinos a otros alojamientos", comenta Lourdes Campillo, presidenta de la asociación astur-leonesa de amigos del Camino de Santiago sobre el tirón jacobeo de Oviedo.

Las estadísticas de la Oficina del Peregrino de Santiago lo dicen todo. Solo en el mes de agosto, a falta del día 31, hubo más de 5.000 personas que llegaron a la capital gallega a través del Camino Primitivo, en su mayoría partiendo desde Oviedo. Se trata de la cifra más alta registrada hasta la fecha para un mes de agosto junto con la de 2022, el último Año Santo.

A juicio del concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, las valoraciones del sector sobre el verano reflejan que "Oviedo ha reforzado este verano su condición de destino de referencia, registrando un notable incremento en el interés de los viajeros nacionales y consolidando su posicionamiento como ciudad cultural, patrimonial y gastronómica". A juicio del edil, "el clima amable, la hospitalidad de la ciudad y la calidad de su oferta han sido determinantes para que Oviedo se sitúe entre los destinos con mayor crecimiento, proyectando una imagen de excelencia que fortalece su marca turística".