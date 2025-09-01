La peña Ponteo celebró su clásico día del socio
La Peña Cultural y Deportiva Ponteo, un colectivo histórico de este barrio de San Claudio, celebró este domingo su XLV Día del socio con un programa cargado de actividades. El recinto festivo acogió por la mañana un mercadillo con exposición de productos de la huerta de Ponteo, al que siguió al mediodía el tradicional reparto del bollu preñau y la botella de vino –en la imagen–. A partir de las cinco de la tarde hubo juegos infantiles, a los que siguió una chocolatada y una entrega de premios de los diferentes concursos y competiciones organizadas a lo largo del día.
