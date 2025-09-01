Últimos chapuzones en las piscinas de verano municipales
Las piscinas municipales descubiertas cerraron ayer sus puertas hasta el próximo verano. Desde su apertura el día 15 de junio, estas infraestructuras se convirtieron en un refugio para los días de calor y un modo de disfrute para pequeños y mayores. A lo largo de la temporada, las instalaciones ofrecieron también actividades deportivas y de ocio que animaron las jornadas estivales. Algunos veraneantes se acercaron ayer a piscinas municipales como la de San Lázaro para darse un último baño. Fue el caso de la familia que se muestra en la imagen, de derecha a izquierda, Lauli Serra, Martina Gómez, Steven Gómez y Sofía Gómez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Incendio en el centro de Oviedo, a tope de turistas: un fuego en una cocina obliga a un desalojo
- Educación Católica asume la gestión del colegio Santa María del Naranco: autorizado el cambio de titularidad y nombre
- Radiografía de Ventanielles: la metamorfosis de un barrio de Oviedo forjado en la reivindicación que cumple 70 años
- El imparable envejecimiento de los coches en Oviedo: esta es su elevada media de antigüedad
- Una explosión de energía y colorido: así es el cartel de San Mateo en Oviedo (explicado por sus autores)
- Oviedo está repleta de turistas este verano... ¿pero qué souvenir es el que más buscan?
- Cuenta atrás para San Mateo: dos estudiantes destacadas y una campeona de halterofilia reinarán en las fiestas de Oviedo