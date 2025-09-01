Últimos chapuzones en las piscinas de verano municipales

Las piscinas municipales descubiertas cerraron ayer sus puertas hasta el próximo verano. Desde su apertura el día 15 de junio, estas infraestructuras se convirtieron en un refugio para los días de calor y un modo de disfrute para pequeños y mayores. A lo largo de la temporada, las instalaciones ofrecieron también actividades deportivas y de ocio que animaron las jornadas estivales. Algunos veraneantes se acercaron ayer a piscinas municipales como la de San Lázaro para darse un último baño. Fue el caso de la familia que se muestra en la imagen, de derecha a izquierda, Lauli Serra, Martina Gómez, Steven Gómez y Sofía Gómez.