Vanesa García, comisaria para Oviedo, Capital Europea de la Cultura 2031: "Esta es una ciudad viva con hueco para todo tipo de formas culturales"

Vanesa García Rodríguez (Candás, 1985) es licenciada en Economía por la Universidad de Oviedo con máster en Protocolo por la escuela internacional y la Universidad Europea. Cuenta con una amplia experiencia en varios ámbitos, como en la coordinación del Área Interna del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y en la dirección de la Cátedra Unesco de Género. Ahora, se incorpora a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura como comisaria, junto a Ignacio Ruiz Allen, del área de Urbanismo y Arquitectura.

¿Qué significa para usted sumarse al proyecto de la capitalidad cultural?

Al igual que para el resto de los comisarios, es un gran honor. Gracias al equipo tan increíble que lo conforma, tengo claro que va a ser una oportunidad de aprendizaje. Además, volver a trabajar con Nacho Ruiz Allen es un gusto, porque tiene una visión única de lo que es la arquitectura y el urbanismo.

¿Se lo esperaba?

La verdad es que no. Vengo de trabajar en aspectos muy diversos y tanto mi visión sobre la cultura como mi voluntad es la de poder tejer redes entre actores muy distintos, al igual que lo hará esta candidatura. Si algo me ha enseñado mi profesión, es la importancia de crear lazos fuertes entre la variedad de territorios y de grupos sociales que nos rodean.

¿Qué le convenció del proyecto para aceptar involucrarse?

Me pareció un reto necesario para la región, con el que poder poner la cultura en el centro y apostar por el papel que puede tener la construcción de espacios comunes en los que desarrollar actividades culturales. Pero lo que más me convenció fue, sin duda, la calidad del equipo y la oportunidad de tejer un proceso colaborativo a nivel institucional, pero también poblacional.

¿Qué cree que puede aportar para que Oviedo se convierta en capital europea de la cultura?

Creo que mi trayectoria me ha permitido entender la importancia de unir lo económico y lo social. Por otro lado, mi papel en Protocolo y Organización también puede sumar, ya que me va a permitir aportar propuestas de colaboración con las que poner sobre la mesa ciertos proyectos voluntarios. También puede ser de gran ayuda el colaborar con el resto de comisarios, en particular con Nacho Ruiz Allen, dado que nos entendemos muy bien a la hora de trabajar en esta clase de proyectos.

¿Tiene pensado encabezar alguna iniciativa concreta relacionada con la arquitectura?

Nuestro papel no es tanto presentar proyectos individuales, sino ser receptores de propuestas de mucha calidad. Debemos escuchar e integrar a todos los sectores, por lo que si algo puedo adelantar es que encabezamos proyectos colectivos. Tenemos varios en mente, que no se pueden contar aún, pero implican muchos aspectos como el de repensar espacios para el uso comunitario. Estos proyectos buscan principalmente trabajar con todos aquellos usuarios de barrios que son potenciales para participar en futuras propuestas culturales. Bajo mi punto de vista, la ciudad no solo conforma la riqueza patrimonial, sino también los espacios de la vida cotidiana. Creemos que es fundamental incluir en todos los espacios a colectivos muy variados y, a su vez, mantener un equilibrio sano entre el centro urbano y las periferias.

¿Qué rol concreto va a adoptar dentro de esta candidatura?

Lo más importante que puedo aportar es el conocimiento que he ido almacenando a lo largo de mi trayectoria, tanto en la gestión de proyectos arquitectónicos, como en la colaboración comunitaria. A través de este comisariado, tendré la oportunidad de crear un mayor tejido cultural y social, equilibrándolo con la parte económica. Creo que la candidatura y su forma de trabajo, basada en la escucha activa, tiene la potencialidad de ser una herramienta de mejora continua.

¿Cómo va a compaginar la candidatura con su carrera profesional?

Trabajo en una empresa familiar, y no pienso abandonarla. Aportaré todo lo posible, pues en cierta forma para mí supone una oportunidad de devolver todo lo aprendido, sobre todo en lo que a la cultura se refiere. Creo que compaginar ambas partes es factible, porque al final ningún comisario está liberado del trabajo. Aunque no podamos poner toda nuestra dedicación en esto, sí que pondremos el cien por cien de nuestras ganas.

¿Por qué cree que es importante para Oviedo, ser elegida como capital europea de la cultura?

Yo creo que es importante la candidatura en sí, porque para llegar hasta aquí hemos encabezado muchos consensos territoriales en torno al proyecto, y hemos generado un debate sobre conceptos que son importantes para nuestra sociedad. Estamos debatiendo sobre cuál debería ser el modelo económico, sobre el papel del turismo y también poniendo el foco sobre el mundo rural. Esta candidatura pone sobre la mesa el papel fundamental que debe adquirir la cultura. No solo es importante conseguir el título, también haber recibido la candidatura, ya que se está generando un debate público que pone en valor la cultura como motor regional.

Qué cree usted que diferencia a Oviedo de otras candidatas?

Oviedo y Asturias tienen una enorme memoria social y territorial. Tenemos un gran patrimonio, paisajes increíbles y una cultura muy integradora y amable con el otro. Oviedo, en particular, cuenta con grandes emblemas patrimoniales, pero también destaca por sus espacios del día a día que se suman a la integración de las periferias.

¿En un futuro, qué imagen le gustaría que se llevará un extranjero al visitar la ciudad sobre el ámbito cultural?

Oviedo es una ciudad con una indudable riqueza patrimonial y me gustaría que tuvieran esta imagen, pero también me gustaría que apreciaran que es una ciudad viva con un hueco para todas las manifestaciones culturales. Creo que dentro de grandes hitos arquitectónicos como la Catedral, también contamos con una amplia propuesta cultural, como puede ser la Ópera o albergar los premios "Princesa de Asturias". También debe ponerse en valor que Oviedo es una ciudad universitaria, con centros sociales y educativos de una gran calidad. En definitiva, me gustaría que la imagen global también integrase estos pequeños detalles que tienen que ver con el carácter y la cultura.