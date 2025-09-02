El aumento de cibercrimen eleva la tasa delictiva en Oviedo en lo que va de año

Todas las precauciones son pocas a la hora de navegar por internet, un universo en el que los delincuentes cada vez se mueven con más soltura. Los ciberdelitos siguen creciendo en todo el territorio español y Oviedo no es una excepción. El número de infracciones penales ligadas a delitos informáticos ha subido en lo que va de año más de un 11 por ciento con respecto al mismo periodo del anterior. Según los datos que maneja el ministerio del Interior, el número de infracciones penales relacionadas con la ciberdelincuencia han pasado de las 930 registradas en los primeros seis meses de 2024 a las 1.134 que se llevan contabilizadas hasta ahora en 2025. La mayoría de estos ciberdelitos de la primera mitad del año son estafas (991), aunque también se han detectado otras 143 infracciones penales por distintas actividades ilícitas a través de la red.

A pesar de la subida de este tipo de delincuencia, que es una tendencia global en España, el crecimiento de la tasa de criminalidad de Oviedo, un 2 por ciento en total, está por debajo de la media asturiana que registra una subida del 2,7 por ciento. La ciudad asturiana con más habitantes, Gijón, ha experimentado un crecimiento del 5 por ciento en su tasa de criminalidad en lo que va de año con respecto al anterior. "Somos una ciudad en el que el porcentaje de delitos es muy bajo. Esa es una seña de identidad de Oviedo y este equipo de Gobierno trabaja cada día para que las estadísticas sigan bajando", señala el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado. "La seguridad no sólo es algo fundamental para los ovetenses, los visitantes también eligen Oviedo como destino porque se sienten seguros", añade el edil.

No en vano, un informe elaborado por la dirección general de Política Urbana y Regional de la Comisión Europea a finales del año pasado coloca a Oviedo en el podio de las ciudades más seguras de Europa. El estudio refleja que la capital asturiana es una de las tres ciudades con menos delincuencia del continente. Sólo Copenhague y Liubliana, las capitales de Dinamarca y Eslovenia, pueden equipararse a la ciudad asturiana en materia de seguridad. El informe europeo se basa en un estudio publicado a principios del 2024 sobre el nivel de la calidad de vida en 83 de las principales ciudades del continente (con más de 71.000 encuestas a ciudadanos) y en el porcentaje de delitos registrados en Oviedo a lo largo del año pasado. A la pregunta de si se sentían seguros a la hora de caminar solos por las noches en las calles de su ciudad, un 87 por ciento de los ovetenses encuestados respondieron que sí. Se trata del porcentaje más alto de las 83 poblaciones analizadas, empatado con el registrado en las capitales de Dinamarca y Eslovenia. "Estamos hasta ocho puntos por debajo de otras similares en cuanto a porcentajes de delitos registrados y las incidencias graves son muy esporádicas. Nadie está libre de que ocurra algo y seguimos trabajando para dotar de más medios a las fuerzas de seguridad municipal, pero por el momento tenemos que estar contentos", dice Prado.

Aunque los ciberdelitos estropean los porcentajes de la tasa de criminalidad en Oviedo, en los datos que maneja el ministerio del Interior se recoge que el resto de infracciones penales, tipificadas como "criminalidad convencional", han bajado en la ciudad con respecto al año pasado. De los 2.865 registrados en 2024 se ha pasado a 2.738 cuantificados en la primera mitad de este año.

En los seis primeros meses han bajado en Oviedo, entre otros, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones. También ha habido menos hurtos, agresiones sexuales con penetración, sustracciones de vehículos, delitos por tráfico de drogas y el resto de la criminalidad convencional. Por otro lado, el informe del Ministerio del Interior refleja que han aumentado ligeramente los delitos por lesiones y riñas tumultuarias (pasando de 50 en 2024 a 60 en lo que va de 2025), el resto de delitos contra la libertad sexual (de 29 a 33) y el número de robos con violencia e intimidación (pasando de 55 a 75). n

Los bomberos enseñan en Teatinos sus vehículos y material de trabajo

Los bomberos de Oviedo estuvieron ayer en el barrio de Teatinos –como se puede ver en la fotografía– durante una exhibición en la que mostraron a los interesados algunos de sus vehículos y el material que usan para realizar su trabajo. La actividad se enmarcó dentro del programa de las fiestas populares del barrio. La fiesta continuó por la tarde con el reparto del bollo y la botella de vino a los componentes de la asociación de vecinos del barrio.