Dos candidatas alcanzan la última fase para dirigir el Bellas Artes

Dos mujeres aspiran a ocupar la vacante existente al frente del Museo de Bellas Artes de Asturias desde comienzos de este año. La historiadora del arte Rocío Coletes y la conservadora del Staatliche Museen de Berlín, María López-Fanjul, son las dos únicas finalistas del proceso de selección abierto para cubrir el cargo desempeñado por Alfonso Palacio hasta su marcha al Museo del Prado como director adjunto. Ambas obtuvieron la mejor calificación en la fase de proyecto de dirección y ahora deberán someterse a una entrevista de evaluación ante la comisión de expertos del procedimiento, el martes de la próxima semana, en el propio museo.

La carrera por la dirección del equipamiento museístico, actualmente inmerso en unas obras de ampliación, comenzó con 19 candidatos. Sin embargo, la ausencia de una titulación oficial que acreditase el dominio del idioma (C1) o de una prueba concluyente de las destrezas lingüísticas exigidas por las bases provocó una gran criba, ya que solo pasaron a la segunda fase, además de Coletes y López-Fanjul, el historiador del arte madrileño Carlos Alonso Pérez-Fajardo y el director de la Casa de Cultura de Cangas de Onís, también historiador del arte, José Fernández Martínez.

El Bellas Artes publicó recientemente el acta firmada el pasado 30 de julio, según la cual solo las dos candidatas superaron la segunda fase, con un cambio sustancial respecto al primer examen. Una vez superado este filtro, Rocío Coletes fue, según fuentes próximas al proceso, quien obtuvo una puntuación ligeramente superior a la de López-Fanjul. Los dos aspirantes descartados no alcanzaron la nota mínima para ser entrevistados.

El futuro del museo está ahora en manos de la comisión de expertos, que entrevistará a las dos candidatas a partir de las 12.00 horas del 9 de septiembre. Según refleja la página web del Bellas Artes, dicho comité está presidido por Leopoldo Tolivar Alas, miembro además de la Junta de Gobierno del equipamiento. También figura como vocal en representación de la Junta de Gobierno Elisa Collado. A estos se suman otros cinco vocales externos: Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado; María Bolaños, exdirectora del Museo Nacional de Escultura; María Soledad Álvarez, presidenta del comité español del Consejo Internacional de Museos (ICOM), y Javier Barón, jefe de la Colección de Pintura del siglo XIX del Museo Nacional del Prado. Además, Jaime Hidalgo, secretario general técnico de la consejería de Cultura, ejerce como secretario del comité.

Defensa de proyecto

Las bases de la convocatoria especifican que la tercera fase del proceso de selección "consistirá en una entrevista de evaluación y defensa del proyecto de dirección ante la comisión de expertos" y añaden que la puntuación máxima de esta fase será de 20 puntos.

El futuro del museo queda, por tanto, a expensas de que al menos una de las dos aspirantes supere el corte. Si lo hacen ambas, será la puntuación final la que determine la propuesta de la persona encargada de asumir las riendas de una institución que acumula más de medio año sin un director titular.

Los perfiles de las dos candidatas reflejan trayectorias de prestigio. Rocío Coletes Laspra (hija de los profesores Agustín Coletes y Alicia Laspra) es historiadora del arte, discípula de Javier Barón (dirigió su tesis sobre pintura orientalista), y ha desarrollado su carrera como conservadora en Patrimonio Nacional. Ha trabajado en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y, en la actualidad, es jefa de Museos de La Rioja y, como tal, directora del Museo de La Rioja en Logroño, del Etnográfico de Briones y de "El Torreón" de arte contemporáneo en Haro.

Por su parte, María López-Fanjul y Díez del Corral, madrileña pero hija de asturianos (su padre es el ovetense Carlos López-Fanjul, catedrático de Genética en la Universidad Complutense, y su madre, Rosario Díez del Corral, profesora de Historia de la Arquitectura en la Escuela de Madrid), cuenta con una trayectoria internacional. Doctorada en Londres, mantiene vínculos con la actual dirección de la National Gallery. Comenzó a trabajar en el Prado pero desde hace años reside en Berlín, donde actualmente es conservadora del Staatliche Museen.