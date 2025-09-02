El Centro Asturiano de Oviedo inicia esta tarde siete jornadas de fiestas

El Centro Asturiano de Oviedo enciende esta tarde la mecha de sus fiestas de Nuestra Señora de Covadonga. El club social más importante de la ciudad, integrado por más de 17.000 miembros, dará el pistoletazo de salida a siete jornadas de celebraciones que se alargarán hasta el Día de Asturias con una jornada que tendrá como platos fuertes el encendido del pebetero de la miniolimpiada, a las 19.30 horas, y la lectura del pregón, a cargo Santiago Jiménez Treviño, el pediatra del HUCA también conocido por disfrazarse de Spiderman para hacer más amenos los ingresos de los niños ingresados en el hospital.

Los actos comenzarán unas horas antes. En concreto está previso que el parque de juegos instalado por el club, tren de la bruja incluido, abra sus puertas a las 16.00 horas. Justo a esa misma hora se abrirán también los hinchables para los más pequeños y el tradicional mercadillo de las fiestas.

Justo después del pregón, el salón de actos de la entidad presidida por Gerardo Martínez Quesada será escenario de la entrega de los títulos de "Jóvenes del Año" a Iria Franco García y Mateo Ruiz Riu, pertenecientes a las secciones de baloncesto y fútbol, respectivamente.

Seguidamente, se inaugurará una exposición fotográfica de Valentín Fernández en la primera planta del Naranco y una muestra pictórica de José Antonio Cullía en la sala polivalente.