El Centro Asturiano de Oviedo inicia esta tarde siete jornadas de fiestas
El encendido de la miniolimpiada y el pregón del pediatra Santiago Jiménez, platos fuertes del día
El Centro Asturiano de Oviedo enciende esta tarde la mecha de sus fiestas de Nuestra Señora de Covadonga. El club social más importante de la ciudad, integrado por más de 17.000 miembros, dará el pistoletazo de salida a siete jornadas de celebraciones que se alargarán hasta el Día de Asturias con una jornada que tendrá como platos fuertes el encendido del pebetero de la miniolimpiada, a las 19.30 horas, y la lectura del pregón, a cargo Santiago Jiménez Treviño, el pediatra del HUCA también conocido por disfrazarse de Spiderman para hacer más amenos los ingresos de los niños ingresados en el hospital.
Los actos comenzarán unas horas antes. En concreto está previso que el parque de juegos instalado por el club, tren de la bruja incluido, abra sus puertas a las 16.00 horas. Justo a esa misma hora se abrirán también los hinchables para los más pequeños y el tradicional mercadillo de las fiestas.
Justo después del pregón, el salón de actos de la entidad presidida por Gerardo Martínez Quesada será escenario de la entrega de los títulos de "Jóvenes del Año" a Iria Franco García y Mateo Ruiz Riu, pertenecientes a las secciones de baloncesto y fútbol, respectivamente.
Seguidamente, se inaugurará una exposición fotográfica de Valentín Fernández en la primera planta del Naranco y una muestra pictórica de José Antonio Cullía en la sala polivalente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Incendio en el centro de Oviedo, a tope de turistas: un fuego en una cocina obliga a un desalojo
- Blanca Fernández, alcaldesa de barrio: 'Ya tocaba que la gran inversión se hiciera aquí, Ventanielles se ha revalorizado
- Los 24 conciertos gratuitos que acogerán El Campillín y el Paraguas durante las fiestas de Oviedo
- Radiografía de Ventanielles: la metamorfosis de un barrio de Oviedo forjado en la reivindicación que cumple 70 años
- Así se puede comprar una plaza en el parking de Ciudad Naranco: arranca el proceso y prometen precios asequibles
- Una explosión de energía y colorido: así es el cartel de San Mateo en Oviedo (explicado por sus autores)
- El Mercado Artesano y Ecológico arranca con buenas ventas en Oviedo: 'Es un lujo tener todo esto al lado de la Catedral
- Oviedo está repleta de turistas este verano... ¿pero qué souvenir es el que más buscan?