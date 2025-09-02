Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: "Hasta que me retire, no se los llevará nadie"

La primera vez que el hostelero Iván Suárez acudió al Certamen del Queso Cabrales, en 2018, lo hizo invitado por los organizadores. No sabía muy bien a lo que se enfrentaba pero se dejó llevar por el ambiente, pujó y regresó al Llagar de Colloto con la pieza vencedora del concurso, tras ganar la subasta con 14.300 euros. Ese día entró por primera vez en el Libro Guiness de los Récords, igual que hizo tres veces más, la última, este domingo, con la pieza de 37.000 euros de la quesería Ángel Díaz Herrero, de Tielve. Desde aquel estreno ha ganado todas las subastas, para sumar 154.800 euros invertidos en Queso Cabrales. "No se lo llevará nadie más hasta que me retire", bromea Iván Suárez ya en su establecimiento, al día siguiente de hacerse con el preciado queso. "La verdad que en 2018 fui porque me invitaron y allí me planté para verlo sin intención clara de comprar, pero al final como le daban tanto bombo…", recuerda de su primera experiencia cabraliega.

Poco a poco ha conseguido generar interés en torno a un producto que es una de las insignias de Asturias, y además afirma sentirse orgulloso de poner en valor el gran trabajo de las queserías de los Picos de Europa.

Para Iván Suárez, el concurso tiene su propio ritual. "Ves el ambiente, pruebas los diferentes quesos y recibes el cariño de la gente, que está muy agradecida por la repercusión que está generando la iniciativa". El hostelero destaca "el mérito y el esfuerzo de las queserías" para que la expectación que se genera en torno a la puja sea cada vez mayor. Para él es una motivación pujar por el Cabrales ganador. "Es un producto muy de base, un trabajo ancestral, vengo cada año porque sé que estoy apoyando a los orígenes de Asturias y de Cabrales".

Para este empresario lo que más suma es el valor emocional de haberse hecho de nuevo con el mejor cabrales. Entregará una muestra a sus padres y el resto lo compartirá con clientes y amigos. "Desde un punto de vista económico no es rentable pero me conformo con el impacto publicitario, con la visitas de los clientes y con el apoyo que supone a la tradición asturiana", explica.

Su modelo de negocio es muy amplio, ya que regenta nueve locales que van desde un club de playa o la celebración de eventos y bodas con servicio de catering. Dentro de este grupo empresarial, el queso es "una parte importante" y funciona como piedra angular. "Es un producto que usamos en muchas de muestras elaboraciones, no solo aquí en Colloto, en el resto de locales, también en bodas, comuniones…", explica.

Lo que no puede concretar es hasta cuándo seguirá acudiendo a la subasta. "Cada año, cuando se acerca la fecha, voy sintiendo la expectación que genera la subasta y vuelvo a caer en la tentación", explica. De momento, tiene un año para pensar si va a por el séptimo Cabrales más caro de la historia.