Oviedo honra a Ángel González con un amplio programa de actos

La ciudad de Oviedo se suma a la conmemoración del centenario del nacimiento del poeta Ángel González con un conjunto de actividades que buscan acercar su obra a públicos de todas las edades. Una de las iniciativas ya en marcha es la realización de un mural en el colegio que lleva su nombre, en el barrio de La Corredoria, obra de la artista alemana afincada en Asturias Greta von Richthofen. El grafiti, que reproduce un retrato del autor, estará concluido "en los próximos días".

El programa cultural continúa este viernes en el teatro Filarmónica (20.00 horas) con un recital poético titulado "Ángel González, poesía y vida", a cargo de la narradora y actriz Jordina Biosca, acompañada a la guitarra por David García. El sábado 6 se celebrarán talleres infantiles en el Salón de Té del Campoamor (12.30 y 16.30 horas) que ofrecerán a los más pequeños una manera lúdica y creativa de conocer al escritor.

Ese mismo día, coincidiendo con la fecha de nacimiento del autor ovetense, habrá un recital poético para público infantil en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Buenavista, el edificio de Santiago Calatrava. (12.00 horas). En él intervendrán miembros de los clubes de poesía de la Red de Bibliotecas municipales, coordinados por la poeta Yasmina Álvarez, junto a otros autores como Lourdes Álvarez, Puri Penín, Ángeles Carbajal o Javier Lasheras, entre otros. La entrada será gratuita. El homenaje incluye además un concierto en el teatro Filarmónica (20.00 horas) del "Trío Spleen", con voz, viola, piano y cajón flamenco.

El área de Bibliotecas prepara también la edición de un libro ilustrado destinado al público infantil bajo el título "Poemas para mirar despacio". La obra, con selección de textos realizada por Rosa Serdio, pretende acercar la poesía de Ángel González a los lectores más jóvenes.

Con este calendario de actos, Oviedo quiere reivindicar la figura de uno de sus autores más universales y mantener vivo el vínculo de la ciudad con un poeta que marcó la literatura española del siglo XX.