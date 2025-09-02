Oviedo, a pie de calle: Manifestaciones y estrellas del deporte en la agitada década de los ochenta en Ventanielles

Agitada década ochentera por las calles y plazas de Ventanielles. La llegada de la democracia animó al vecindario a alzar la voz para reclamar las mejoras de un barrio que crecía en niños y vecinos pero sin servicios a la altura de las necesidades. El archivo gráfico ofrece llamativos contrastes con protestas que llegaron hasta el salón de plenos y estrellas del deporte mundial que se dieron cita en diferentes eventos en su icónico Palacio de los Deportes.

El barrio hecho a sí mismo no dudó en plantar cara al tráfico de drogas, que se llevó a buena parte de una generación de jóvenes, ni en exigir ante el Ayuntamiento "solución" a las muchas, incontables carencias de un Ventanielles tan joven como necesitado de servicios básicos que otras zonas de la ciudad ya disfrutaban hacía bastante tiempo.

La asociación de vecinos "Los Ríos" fue el interlocutor ante los equipos de gobierno y concejales que tenían como misión poner el barrio al día en redes de alcantarillado, suministro de agua, aceras, transporte público y demás demandas. Pero los presupuestos de la hacienda local eran escasos, las necesidades crecientes y los vecinos del barrio, hombres, mujeres y jóvenes tuvieron que arremangarse para poner pico, pala y carretillo donde no llegaba la atención municipal. Donde sí entraron las palas excavadoras fue en la manzana de la calle Río Orlé, que cerca de cuatrocientos vecinos se vieron obligados a evacuar en agosto de 1998 por las grietas que hicieron colapsar sus edificios.

El Palacio de los Deportes de Ventanielles, proyectado por Ildefonso Sánchez del Río, fue escenario del Campeonato del Mundo de Hockey sobre Patines de 1976 y era la sede de un equipo que hizo historia, el Club Patín Cibeles, que en 1980 logró ser el primer equipo de fuera de Cataluña n ganar la Copa del Rey.

La década de los ochenta resultó prodigiosa en eventos deportivos en las pistas y canchas del Palacio de Ventanielles, por el que desfilaron figuras mundiales y nacionales del deporte como el velocista Carl Lewis, toda una estrella mediática de la época tras su sobresaliente actuación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y su duelo más que deportivo con Ben Johnson, o el mediofondista José Luis González, que dejó una plusmarca para la historia de la pista ovetense.

También los jugadores de baloncesto David Robinson "El Almirante" y los hermanos Drazen y Aleksander Petrovic y un entonces desconocido Vlade Divac pisaron el parqué de la coqueta cancha que se montó para la disputa del Mundobasket de 1986 bajo el techo en forma de caparazón de tortuga que hace del Palacio de los Deportes un alarde arquitectónico. Más recientemente, en 2012, Ventanielles acogió una eliminatoria del equipo español de Copa Davis, capitaneado por Álex Corretja y con Juan Carlos Ferrero, hoy entrenador de Carlos Alcaraz, como "número uno".