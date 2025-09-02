El PSOE urge a Canteli a tomar medidas para contener el precio de la vivienda

El encarecimiento de la vivienda se está convirtiendo "en un problema" para Oviedo y el equipo de gobierno está pecando de "inacción". Así de rotundo se mostró ayer el portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza, durante una rueda de prensa en la que anunció la presentación de una moción de urgencia en el pleno ordinario de hoy para exigir al equipo de Alfredo Canteli que estudie la situación del mercado inmobiliario local y tome medidas para contener los precios, como declarar los barrios con más dificultades de acceso al alquiler como zonas tensionadas –áreas en las que el acceso a la vivienda es especialmente difícil–. "Es una herramienta que en Cataluña ha conseguido bajar los precios", apuntó.

Llaneza hizo esta petición en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por su compañero de grupo Juan Álvarez Areces. Los socialistas explicaron que han cruzado los datos del informe elaborado por la Consejería de Ordenación de Territorio del Principado, dirigida por Ovidio Zapico (IU) y un estudio realizado por los socialistas ovetenses sobre la pobreza en el municipio, para ajustar más a la realidad de cada barrio el indicador de zona tensionada. Explicaron que para determinar si un barrio lo está se calcula el porcentaje de renta que ha de destinarse al alquiler más los suministros, y si ese porcentaje es mayor al 30%, se considera zona tensionada.

Siguiendo este criterio, el PSOE analizó barrio a barrio cuáles son los más afectados, concluyendo que zonas como la Tenderina, el Palais y Colloto, con un porcentaje del 43,13%; Santullano-Ventanielles-Rubín, con un 42,38%; y Santo Domingo-Otero, con un 37,6%, son los puntos donde es más difícil acceder a la vivienda. Además, solo se quedarían por debajo del umbral del 30% la avenida de Galicia y Llamaquique, con un porcentaje del 23,3%; el Campillín y el parque de Invierno, con un porcentaje del 29,83%; y el Antiguo, con un porcentaje del 29,95%.

Contra el criterio de los socialistas ovetense, Juan Álvarez explica que el estudio del Principado sitúa únicamente a Pumarín y La Corredoria por debajo de los límites para ser declarado zona tensionada, pero, según explicó, dicho análisis contiene "sesgos" que "invisibilizan" el esfuerzo que se tiene que hacer en los barrios más populares, ya que para el cálculo se coge como base un salario medio para toda la ciudad, cuando la media varía por barrios.

Ante esta diferencia de criterios, el PSOE pedirá en el pleno al Ayuntamiento que haga un estudio "más pormenorizado" y que el gobierno inste al Principado a incluir a la capital asturiana en la primera fase de creación de zonas tensionadas. "No podemos permitir que Oviedo sea una ciudad donde vivir sea un lujo; tiene que ser un derecho", concluyó Carlos Fernández Llaneza, convencido de que la declaración de zonas tensionadas "puede ser una herramienta eficaz para garantizar el derecho a la vivienda", como también son beneficiosas otras medidas como poner a disposición del Principado parcelas para construir viviendas de promoción pública y alquileres asequibles.