El Centro Asturiano "de la acogida y el bienestar" abre en multitud sus fiestas

El pediatra Santiago Jiménez proclamó las virtudes del Centro Asturiano de Oviedo como "espacio de acogida, bienestar y salud a través del deporte, la convivencia y los lazos familiares" en el pregón con el que abrió las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga de un club que cuenta con 17.500 socios, la mayor entidad de la ciudad tras el Real Oviedo. El arranque de las fiestas tuvo además del pregón del "Spiderman" del HUCA la participación institucional de la directora general de Emigración, Olaya Gómez Romano, y del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en un acto donde ejerció de anfitrión el presidente del Centro Asturiano de Oviedo (CAO), que señaló la efeméride en la que su entidad trabaja con ilusión, el centenario que cumplirá en 2027.

Santiago Jiménez confesó su emoción por abrir las fiestas del club del que ha sido socio desde su niñez . "Es mi primer pregón", reveló. Un sentimiento que se palpó a lo largo de una intervención en la que recordó "los conejos que correteaban por el tejado de la piscina, que tenía al agua tan helada como el glaciar que sepultó el Titanic". El pediatra incluso entró en el terreno de las confidencias al comentar que días atrás, cuando en la entrevista de LA NUEVA ESPAÑA se le preguntó si el Centro Asturiano había influido en sus ganas de ayudar a los niños, que alcanzan su máxima expresión cuando se pone el traje de Spiderman para sacar una sonrisa de los pacientes más jóvenes del HUCA, reveló que en un principio le parecía "una pregunta rara, pero pensándolo bien puede que sí" porque el club del Naranco, como su barrio, su familia o sus compañeros y profesores de la facultad de Medicina ayudaron a forjarle como persona. "En estos sitios fui feliz creciendo en un entorno que, sin saberlo, me iba definiendo". Jiménez, tocayo del anterior pregonero, Santiago Cazorla, también contó que por aquellos tiempos compró en "Olegario", puesto de periódicos y revistas de la calle Milicias, su primer cómic de Spiderman, el número 200, una colección que sigue desde entonces fielmente y de la que se hizo también con los dos centenares anteriores.

El Spiderman del HUCA no desaprovechó la oportunidad para mostrar su reconocimiento pública dos compañeros de profesión, a "Eduardo Ramos, el mejor pediatra de Asturias y del mundo, fue mi maestro" y "al doctor Carlos Bousoño, socio también de esta entidad y gran maestro; Eduardo era la parte humana y Carlos, el científico". Y compartió ante un salón de actos del Centro Asturiano lleno por qué cambia la bata blanca y se pone el traje de Spiderman: "Para hacer del HUCA un lugar de fantasía donde los superhéroes existen y los niños enfermos pueden ser sus amigos".

En un pregón ágil y rápido, casi al ritmo vertiginoso de las telarañas que lanza Spiderman, todavía tuvo tiempo Santiago Jiménez para contar el origen de lo que hoy es la sede del Centro Asturiano "como sanatorio promovido por la generosidad de la emigración asturiana en Cuba" y celebró que "aunque aquel sueño sanitario se vio truncado por la guerra, el espíritu de cuidado que lo inspiró sigue muy vivo entre nosotros".

Centenario a la vista

El pregón, premiado con una prolongada ovación, tuvo como preámbulo el discurso del presidente del Centro Asturiano, Gerardo Martínez Quesada, quien destacó que el Centro Asturiano "está imbricado en la vida de la ciudad, como ovetenses nada de lo que pasa en Oviedo nos es ajeno", por lo que reivindicó protagonismo para el club ante la iniciativa de ser capital del deporte. Martínez Quesada pidió un aplauso para los "Jóvenes del Año", Iria Franco, "que durante años formó parque del grupo de baile regional y hoy sigue en las canchas de baloncesto", y Mateo Ruiz, que "empezó a jugar al fútbol desde bien pequeño y esta temporada lo hará en el equipo juvenil (...) Sois referencia para los que vienen detrás".

Gerardo Martínez repasó los proyectos de futuro cercano de la entidad y planteó a la directora general de Emigración la proximidad del centenario la fundación del Centro Asturiano de Oviedo, que se celebrará en 2027. Olaya Gómez Romano recogió el guante y confirmó luego la disponibilidad del Principado para respaldar el evento. Alfredo Canteli destacó ante un salón de actos donde había numerosos concejales de la corporación municipal, la mayoría de su grupo y también el portavoz del grupo socialista, Carlos Fernández Llaneza, "el carácter intergeneracional y familiar que debe prevalecer en el club", valores de los que puso como ejemplo, las distinciones en estas fiestas a los más jóvenes y también a los "Abuelos del Año", que en esta edición son Luis Manuel Cabrero y Visitación Nava.