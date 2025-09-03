Cien arcos luminosos y 164 metros de techos de luz darán brillo a la noche en las fiestas de San Mateo en Oviedo

Conseguir que las fiestas de San Mateo brillen más que nunca. Es el objetivo de la empresa Germán Vizcaíno, adjudicataria del contrato de 1,3 millones de euros al año, para llenar de luz las distintas celebraciones de la ciudad, que estos días está empezando a instalar la iluminación que ambientará las fiestas de San Mateo, entre el 11 y el 22 de septiembre. La compañía destaca que en esta ocasión colocará cien arcos luminosos repartidos por toda la ciudad, así como 164 metros de techos de luz que unirán el Campo San Francisco con el Antiguo, dos de los principales escenarios mateínos.

Recreación de la decoración luminosa de la calle Pelayo durante las fiestas. | LNE

La apuesta impulsada por la concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, a través del servicio de Alumbrado, prevé también la instalación de cuatro paraguas luminosos en plazas céntricas, así como la colocación de cinco portadas monumentales que darán la bienvenida a vecinos y visitantes en las entradas a los principales recintos festivos.

Germán Vizcaíno defiende que la combinación de tonos cálidos y fríos se entrelazará en cada rincón en el que se instale esta decoración, intentando crear "un contraste armónico y elegante que invita tanto al disfrute festivo como a la contemplación". Añaden que los destellos dorados aportarán "cercanía y calidez", mientras que los tonos blancos "introducirán un aire fresco y elegante".

Si hay un color que destaque por encima del resto, ese será el azul. "Es el color de la ciudad", apuntan en relación con un tono que, según explican, "conectará la celebración con la identidad ovetense" y se fundirá con la arquitectura urbana y con el cielo de septiembre, "convirtiéndose en el hilo conductor de una decoración única que une tradición y modernidad".

Adelantan desde la empresa que el resultado de esta conjunción de juegos de luces y color será "un ambiente luminoso, lleno de matices y magia, que envuelve a quienes pasean por las calles durante San Mateo, reforzando el vínculo entre la fiesta y el alma de Oviedo".

La instalación de las luces ha comenzado ya en algunas calles y avanzará en los próximos días hacia el Antiguo y el centro de la capital asturiana. La previsión es que el encendido se realice el día 11, jueves, cuando tendrá lugar la lectura del pregón en la plaza del Ayuntamiento, que este año correrá a cargo de Alfredo Martínez (Oviedo, 1971) actual embajador de Canadá en España, y Segundo Jefe de Protocolo de la Casa Real desde 2007 hasta 2012.

Programación

Ese acto servirá de pistoletazo de salida para una amplia programación que hoy será presentada oficialmente por la concejala de Festejos, Covadonga Díaz. No obstante, este mismo sábado, el recinto de La Ería ya servirá un aperitivo con la celebración del Fyin Fest, un festival musical en el que actuarán Camilo, María Sarmiento, Paula Mattheus, Noan, María Becerra y Mateo Eraña.

El paseo del Bombé, la Herradura, Porlier y la plaza de la Catedral volverán a ser puntos de referencia con casetas hosteleras, mientras que la oferta musical será la más ambiciosa de los últimos años. Además de los grandes conciertos de La Ería, el Ayuntamiento ha programado nueve verbenas en el paseo del Bombé, así como 24 conciertos gratuitos repartidos entre el parque del Campillín y la plaza del Paraguas.