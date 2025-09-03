Concurso de escaparates para animar el Rally Princesa
La concejalía de Economía, en colaboración con el Automóvil Club Principado de Asturias, invita a recorrer los comercios de la ciudad que ya lucen sus escaparates decorados con motivo del 62 Rally Blendio Princesa de Asturias. Un total de 20 establecimientos participan en esta iniciativa, que busca dinamizar el comercio local y llenar de color y ambiente las calles en los días previos a esta cita deportiva declarada de interés turístico nacional. En la imagen, la edil Leticia González y el presidente del Automóvil Club Principado, Julián Moreno.
