La gran ampliación del centro social de Ventanielles estará lista en 2027

Una nueva inversión millonaria para Ventanielles comenzó este martes a convertirse en realidad. Operarios de la UTE formada por Sardalla Española –con sede en Colloto– y Construcciones Serrot –Málaga– colocan ya las vallas para acometer la gran ampliación del centro social del barrio, que estará lista después de 20 meses de trabajos que costarán 6,9 millones de euros al consistorio. "Será un nuevo revulsivo para esta zona de la ciudad", indican fuentes municipales, subrayando la gran apuesta del consistorio por Ventanielles tras otros proyectos "históricos" como la reforma del Palacio de los Deportes (25 millones) y parque lineal (9,7).

La previsión de la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, es acometer los trabajos por fases con el fin de agilizar la justificación de los fondos europeos concedidos para la obra y, al mismo tiempo, agilizar la vuelta a la normalidad de los usos públicos que actualmente se encuentran desplazados de manera temporal a un local de la calle Río Noreña.

La parte del proyecto que más urge es la correspondiente al centro social –ocupa una superficie de 284,33 metros cuadrados– y está financiada con 2 millones de fondos europeos que han de ejecutarse antes del 31 de marzo. Para este paso se destinarán ocho meses de los veinte que dure toda la intervención. La planta baja del nuevo edificio, con 941,19 metros cuadrados, albergará espacios comunes multifuncionales, salas de reuniones y salas polivalentes. También se instalarán tres aulas talleres para el desarrollo de acciones desde el área de empleo municipal. En el primer piso, de 584,87 metros, se ubicará la biblioteca, una sala de estudio, un aula informática, una ludoteca y una sala polivalente. Y justo encima, en la segunda (221,81 metros), habrá espacios para el tejido asociativo-coworking, despachos, aula, cocina y zona de talleres, según el diseño que maneja el Ayuntamiento.

El centro social fue la única infraestructura que quedó sin hacer a cargo de los fondos Edusi. Sin embargo, el equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, no ha tirado la toalla y ahora hará estas obras que, además de mejorar los servicios municipales en el barrio, aspiran a servir de espacio de formación para paliar el desempleo en el barrio.

La empresa madrileña Arquitana Brand se encargará de la dirección de obra de los trabajos de demolición de edificación existente y construcción de nueva edificación para centro social. Dicha compañía ha sido contratada por 87.000 euros que se suman a la inversión directa realizada para la ejecución de los trabajos.