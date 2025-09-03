El juzgado plantea tratar como delito leve el fallecimiento de un septuagenario tras una discusión en un garaje de Oviedo
La Fiscalía no descarta la posible existencia de una legítima defensa en la actuación del hombre que golpeó a la víctima porque había sido agredido primero
Los hechos que desembocaron en la muerte de un septuagenario en un garaje de Oviedo en febrero de este mismo año, tras la discusión con otro hombre por una plaza de aparcamiento, podrían ser juzgados como un delito leve, es decir, como una infracción penal castigada con penas menos severas que las que el atribuye el código a los delitos graves o menos graves. Tras haber recibido un escrito por parte de la Fiscalía defendiendo esta postura, el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo asumió esta tesis y, en un auto, ha ordenado la conversión de la causa a este tipo de procedimiento. El pronunciamiento del juzgado aún no es firme.
El Fiscal entiende que, de acuerdo con las diligencias practicadas hasta el momento, existen indicios de que la víctima, de 78 años, le dio una bofetada al investigado o lo golpeó con las manos en la cabeza tras discutir con él. El investigado respondió a la agresión con otro golpe con la mano en la cara del fallecido, que se cayó al suelo golpeándose la cabeza. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió lesiones que, tras numerosas complicaciones, provocaron su muerte.
El Ministerio Fiscal considera que estos hechos presentan caracteres de un delito leve de lesiones en concurso ideal con un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave, sin prejuzgar en este momento la posible existencia de una legítima defensa.
