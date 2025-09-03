Una llama olímpica, así comienza la 46ª miniolimpiada del Centro Asturiano de Oviedo

Un centenar de jóvenes de la sección de karate del Centro Asturiano portó ayer el fuego que presidirá durante las fiestas del club la celebración de las Miniolimpiadas que alcanzan este año su 46ª edición.

El desfile con las banderas. / Juan Plaza

Los chavales llegaron con la llama y las banderas olímpica y del Centro Asturiano desde San Miguel de Lillo, donde antiguamente estaba la entrada al club del campo del Naranco.

El encargado de encender la antorcha olímpica fue Eduardo Pintado, quien durante tres décadas ha sido el "sensei" de una sección que cuanta ahora en su equipo técnico con Lino Gómez Feito, Hugo Álvarez y Ayanara Cañete, según explicó Lucía González, quien llamó la atención sobre los valores de respeto y superacines personal propios de este deporte. El equipo del Centro Asturiano de Oviedo, comandado por su gerente Juan Ramón González "Torla", cuidó con mimo los detalles para que la chavalada de la sección de karate fuera recibida, al son de la banda de gaitas del club, con la música oscarizada de "Carros de Fuego".

Actividades solidarias

Ademas de la minolimpiada, también habrá pruebas deportivas con fines solidarios como una carrera de montaña, cuya reudación será para ayudas a Javi, niño socio del Centro Asturiano que padece una enfermedad que precisa un tratamiento especial. A finales de septiembre, ya después de las fiestas, habrá una iniciativa de pádel solidario con idéntico fin. Las fiestas del Centro Asturiano reún un amplio programa de actividades,entre ellas una exposición de fotografía de Valentín Fernández Suárez y una exposición de pintura de José Antonio Cullía.