Las marquesinas de 520.000 euros del Cristo, en marcha

Operarios contratados por el Principado comenzaron ayer –en la imagen– los trabajos de construcción de las nuevas marquesinas del campus universitario de El Cristo. El proyecto supone una inversión de 520.000 euros y dotará a la zona de dos nuevas marquesinas de 90 metros cuadrados cada una y equipadas con mobiliario frente a la facultad de Derecho, en la calle Valentín Andrés Álvarez. Los nuevos equipamientos serán similares a los que se instalarán en las inmediaciones del HUCA y en el entorno de Llamaquique. Las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses y son ejecutadas por la empresa Taresco.