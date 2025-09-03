Oviedo dará la nota más alta en un final de año apoteósico, así será su programación de música clásica

Oviedo será escenario en el último cuatrimestre del año de una extensa e intensa programación de música clásica. Lo que sigue es una agenda de algunas citas imprescindibles.

Septiembre

–Ópera: "Hänsel und Gretel". La ópera de Engelbert Humperdinck, basada en el célebre cuento de Kinder und Hausmärchen (1812) de Jacob y Wilhelm Grimm, será la encargada de abrir el telón de la nueva temporada de la Ópera de Oviedo con una producción propia. Carles Pachón, Teresa Fuentes o Anna Harvey figuran entre un reparto a cuyo frente se encontrarán Pablo González (director musical) y Raúl Vázquez (director de escena). La obra se podrá disfrutar en el teatro Campoamor los días 12, 14, 17 y 20. Consultar horarios y venta de entradas en https://www.operaoviedo.com/

–Música de cámara: inauguración de la nueva temporada de Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo (CIMCO) a cargo del Trío Arbós. Este evento tendrá lugar el día 18, a las 19.30 en la sala de cámara del Auditorio. Venta de entradas en https://entradas.oviedo.es.

–I Festival de Piano Joaquín Achúcarro. Los días 22, 23 y 24, a las 19.30 en la sala de cámara del Auditorio, los destacados pianistas Alessio Bax y Lucille Chung se unirán en unas jornadas que, además de los recitales propiamente dichos, también incorporarán clases magistrales. Venta de entradas en https://entradas.oviedo.es.

Octubre

–Concierto: inauguración de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Oviedo (OFIL). Día 8 a las 19.45 en el Teatro Filarmónica. Las entradas se pueden adquirir en https://www.filarmonicaoviedo.es.

–Ópera: "Roméo et Juliette", la ópera de Charles Gounod con libreto de Jules Barbier y Michel Carré (basado en la homónima tragedia shakespeariana), llega al teatro Campoamor de la mano de una coproducción de la Ópera de Oviedo y ABAO. Entre el reparto que debe hacer frente a esta partitura, llena de ternura y elegancia, encontramos nombres tan destacados como los de Génesis Moreno o Ismael Jordi. La dirección recaerá sobre Audrey Saint–Gil (musical) y Giorgia Guerra (escénica). Horarios y venta de entradas en https://www.operaoviedo.com.

–Lírica: el tenor José Bros regresa al escenario del teatro Campoamor para ofrecer una gala lírica que repasa algunas de las canciones, arias y romanzas más emblemáticas del repertorio lírico. Esta cita se verificará el día 16, a las 19:30, en el teatro Campoamor.

–Concierto: inauguración del ciclo Conciertos del Auditorio. Oviedo Filarmonía, el coro luanquín El León de Oro y un cuarteto solista excepcional (Berna Perles, Gaëlle Arquez, José Simerilla y Rubén Amoretti) se plegarán a la batuta de Lucas Macías para ofrecer la "Sinfonía en re mayor" de Carnicer y el "Stabat Mater" de Rossini. El concierto se llevará a cabo el día 29 a las 19.30 en la sala sinfónica del Auditorio. Entradas en https://entradas.oviedo.es.

Noviembre

–Concierto: día 6, a las 19.30, en la sala sinfónica del Auditorio. Les Arts Florissants, bajo la dirección de su fundador, William Christie, interpretan, en versión semiescenificada, las óperas de Marc–Antoine Charpentier "Les arts florissants" y "El descenso de Orfeo" a los infiernos. Entradas en https://entradas.oviedo.es.

–Recital de Lied: día 9, a las 19.00, en la sala sinfónica del Auditorio. El barítono Benjamin Appl y el pianista James Baillieu homenajean el género cancionístico germano mediante el programa "To Dieter: the past and the future" en la inauguración de las Jornadas de Piano Luis G. Iberni.

–Ópera: "Orlando furioso" (Vivaldi). La tercera entrega de la Ópera de Oviedo presenta la Coproducción de la Fondazione Teatro La Fenice y el Festival della Valle d’Itria di Martina Franca de una de las obras maestras de Vivaldi por su fuerza musical y rigor dramático. Cuenta con dirección musical de Aarón Zapico y escénica de Fabio Ceresa y se interpretará, en el Teatro Campoamor, los días 14, 16, 19 y 22. Horarios y entradas de las funciones en https://www.operaoviedo.com.

Diciembre

–Concierto: "Le Concert d’Astrée", junto a la soprano Emöke Baráth y el contratenor Carlo Vistoli, bajo la dirección de Emmanuelle Haïm, ofrecen un singular programa con obras de Francesco Durante, Domenico Scarlatti, Leonardo Leo, Pietro Antonio Locatelli y Giovanni Battista Pergolesi. El día 2, a las 19.30, en la sala sinfónica del Auditorio. Entradas en https://entradas.oviedo.es.

–Recital: el barítono Matthias Goerne, en compañía del pianista Iddo Bar–Shai, interpretarán, dentro de los conciertos organizados por la centenaria Sociedad Filarmónica de Oviedo, el emblemático "Viaje de invierno" (una de las obras maestras del lied) de Franz Schubert. El evento tendrá lugar en el Teatro Filarmónica, el día 3, a las 19.45. Las entradas se pueden adquirir en https://www.filarmonicaoviedo.es.

–Concierto: el pianista Lucas Debargue regresa a las Jornadas de Piano, en compañía de Oviedo Filarmonía, para ejecutar un programa donde se incluyen obras de Òscar Colomina i Bosch, Maurice Ravel y Manuel de Falla. Como es habitual en este ciclo, la cita tendrá lugar el día 11 en la sala sinfónica del Auditorio alas 19.30. Entradas en https://entradas.oviedo.es.

–Ópera: "Rigoletto", uno de los títulos más icónicos de la historia del teatro lírico, se podrá disfrutar, en cinco funciones (los días 12, 14, 17, 19 y 20) en el teatro Campoamor dentro de una nueva producción de la Ópera de Oviedo. Para abordar esta obra, con libreto de Francesco Maria Piave y música de Giuseppe Verdi, se dispone de un elenco encabezado por Celso Albelo, Alexandra Nowakowski y Ernesto Petti, quienes actuarán bajo las órdenes de los directores Óliver Díaz (música) y Susana Gómez (escena). Entradas y horarios en la web https://www.operaoviedo.com.