El PP aprueba una "ejemplar" zona de bajas emisiones con el apoyo de IU

El Partido Popular aprobó ayer, de forma inicial, el proyecto técnico para la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) y la ordenanza que va a regular el acceso de los vehículos más contaminantes a la ciudad. Lo hizo durante el primer Pleno del curso político con el apoyo de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, la abstención del PSOE y los votos en contra de Vox y de la edil no adscrita, Elena Figaredo. Todos los grupos de la oposición lanzaron críticas contra las medidas "ineficaces" que tiene previsto establecer el equipo de Gobierno para luchar contra las emisiones contaminantes y presentaron enmiendas, incluso IU, que justificó su voto a favor como una "decisión política" para frenar "a la extrema derecha de Vox" en su "oposición frontal" a las políticas medioambientales, pero el equipo de gobierno se mantiene firme en que la zona de bajas emisiones de Oviedo y el proceso para implantarla será "ejemplar".

Al menos eso defiende Nacho Cuesta. El edil popular asegura que la "transición amable" hacia la movilidad más sostenible que plantea el PP se basa en tres principios fundamentales: necesidad, eficacia y proporcionalidad. Aunque los niveles de contaminación atmosférica "se han mantenido bajos en los últimos años y, en ningún caso, se han superado los que establece la legislación vigente", Cuesta es consciente que "aún hay margen de mejora". Por eso, y sobre todo porque lo exige la ley, es "necesaria" la implantación de la zona de bajas emisiones.

El proyecto, según Cuesta, es "eficaz" porque se ha conformado un "doble anillo" –el interior engloba la parte más comercial de la ciudad y el exterior se extiende hasta las rondas– para evitar "el efecto frontera". Según el edil popular, "la actuación está estratégicamente dirigida a mejorar aquellas zonas de la ciudad que concentran un mayor volumen de desplazamientos diarios". Nacho Cuesta asegura que el PP busca "optimizar el resultado minimizando las molestias que se ocasionan a la población local".

La ZBE de Oviedo va a ser "ejemplar" porque también contempla el principio de la "proporcionalidad", según Cuesta. "La zona de bajas emisiones no afectará a quienes vivan en Oviedo ni a quienes trabajen aquí", dice el concejal. Cuesta afirma además que la implantación será progresiva, con campañas de sensibilización y con un seguimiento analítico del impacto. En Oviedo hemos aprendido de errores cometidos en otras ciudades y hemos priorizado la divulgación frente a la imposición. El proyecto es técnicamente muy riguroso. Oviedo es un ejemplo en medidas medioambientales y en este caso también lo será", añade.

La aprobación definitiva de la ordenanza y su entrada en vigor quedará condicionada, tal y como establece el expediente, a la aprobación previa del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio, que ahora mismo está en trámite. La intención del equipo de gobierno es que la zona de bajas emisiones esté implantada a principios del año que viene.

"Con la calidad del aire que hay en la ciudad no es necesario otro modelo"

Todos los grupos de la oposición coincidieron a la hora de echarle en cara al equipo de gobierno que el proyecto de implantación de la zona de bajas emisiones, tal y como lo plantea el PP, es poco ambicioso y que no va a acabar con la contaminación en Oviedo, aunque el PP considera que todos están equivocados. "Partiendo del análisis de los propios datos medioambientales de Oviedo no es conveniente ni necesario plantear otro modelo", dice Nacho Cuesta. "No es necesario porque la calidad del aire y la contaminación acústica no nos hace suponer que tengamos que ir a otro modelo. La búsqueda del equilibrio entre el compromiso contra la mejora ambiental y la atención a las necesidades cotidianas de residentes y visitantes es fundamental, así que nuestro proyecto no se centra en las restricciones", añade. La oposición, por su parte no está para nada de acuerdo. Los socialistas, entre otras cosas, proponen ampliar las restricciones a vehículos de gasolina y diesel antiguos pero con bajas emisiones y critican que no haya medidas para barrios muy afectados por la contaminación del tráfico, algo a lo que se suma IU. Vox dice que la ZBE es solo "una medida comunista".