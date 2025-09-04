Los "Abuelos" del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: "Es nuestra segunda casa"

El matrimonio formado por Luis Manuel Cabrero y Visi Nava no dejaron de recibir enhorabuenas y gestos cariñosos nada más llegar ayer a la sede del club de campo del Centro Asturiano en el Naranco. El excapitán del equipo de veteranos de tenis y la promotora del grupo de teatro estaban a punto de recibir una de las distinciones más sentidas y la de mayor arraigo al club social, la de los Abuelos del Año.

La cena dedicada "al senatus" del Centro Asturiano tuvo como prólogo otro de los eventos más simbólico y esperado de las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga, la entrega de la distinción de socio de mérito, que reconoce la fidelidad y aportación realizadas por los titulares con más de 50 años de antigüedad. "Vosotros sois los cimientos de lo que es el Centro Asturiano. Si no fuera por vosotros, esto no sería lo que es hoy", afirmó el presidente del club, Gerardo Martínez Quesada, tras entregar la medalla y el diploma acreditativo a 50 socios con medio siglo de trayectoria ininterrumpida en el club del Naranco.

¿Y qué siente una pareja que lleva vinculada 59 años al Centro Asturiano, como es el caso de los Abuelos de 2025? "Pues mucha gratitud, nosotros tenemos mucho cariño por este club y que alguien, suponemos que sería la junta directiva o quien haya sido, se haya acordado de nosotros es una gran alegría porque para nosotros el Centro Asturiano es nuestra segunda casa", comenta Luis Manuel Cabrero, que va camino de los 76 años.

"Yo empecé primero a disfrutar del Centro Asturiano, sobre todo con el tenis. Fui capitán varios años del equipo de veteranos, competíamos por ahí. Yo no ganaba un partido pero me daban el premio a la deportividad, que para mí es muy importante", recuerda Cabrero de sus inicios en el club. Pero el tiempo pasa y la práctica deportiva también. "Ahora me dedico, sobre todo por necesidad y porque no hay otra forma, a la piscina. Y aprovecho para recomendar desde aquí a todo el mundo que haga unos larguinos de piscina, aunque no sean muchos son maravillosos para el cuerpo", aconseja Cabrero, quien guarda con toda nitidez las primeras imágenes de la sede del edificio del Naranco. .

"Cuando nos hicimos socios esto prácticamente era un tendejón, un sanatorio en ruinas", afirma Luis Manuel Cabrero, que extiende los agradecimientos a la realidad que ha alcanzado el Centro Asturiano, con cerca de 17.500 socios, "a los muchos presidentes y varias juntas directivas que pusieron, todos, su grano de arena". Cabrero y su mujer, que llegaron a las instalaciones del Naranco acompañados de la concejal socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara, también tuvieron palabras elogiosas para la plantilla del club social. "Como decía López de Arriortúa, expresidente de General Motors y de Volkswagen y experto en gestión, los empleados son señores trabajadores. Y en el caso del Centro Asturiano bien merecen esta mención porque siempre tienen una sonrisa para los socios que venimos, siempre están ahí para ayuda. Son gente muy importante para que todo vaya bien", añade Cabrero, que incluye entre su lista de elogios al actual presidente del Centro Asturiano, Gerardo Martínez Quesada, que antes fue gerente de la entidad. "Ante todo busca el equilibrio financiero y piensa en realizar ampliaciones, sin pensar en actuaciones disparatadas y sin que las cuentas se desmadren". Cabrero tuvo asimismo palabras cálidas para el anterior presidente, José Manuel Granda. "Subía todos los días y se daba una vuelta a toda la finca, de arriba abajo, para ver las necesidades reales. Un ejemplo de gente anónima al servicio del club, no como otros".

Visi Nava tampoco podía ocultar ayer su alegría por el reconocimiento del Centro Asturiano. "Es una gran alegría. Llevo más de veinte años actuando en el teatro y los aplausos de la gente siempre satisfacen un montón", describe la que fue fundadora del grupo teatral del Centro. "Tenemos reuniones de tenis, hacemos tertulia, también lectura de libros. Llenamos de actividad las mañanas del Centro", apunta Visi Nava, dispuesta a vivir el homenaje "con mucha alegría, mucho calor, muchos nervios".

Emoción

La entrega de las distinciones a los socios con medio siglo de vinculación, un acto conducido por el gerente del club, Juan Ramón González "Torla" vivió momentos de emoción, como el del aplauso a Ricardo Yagüe Fernández, fotógrafo habitual del Centro Asturiano, al que ayer le tocó estar al otro lado de la cámara para posar. O como el de Severino González, el jefe de operadores de cámara del cine Palladium de Oviedo y luego de los cines Hollywood de Gijón, que llegó tarde "porque no encontraba donde aparcar" y tuvo que dejar la foto con el presidente, que ya se había hecho su mujer, María Jesús Calvo, para el final, justo antes de la "foto de familia" con todos los socios ligados desde hace 50 años al Centro Asturiano.