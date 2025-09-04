Detenidos dos hombres por atracar con un cuchillo de grandes dimensiones un estanco de Oviedo

La dependienta del estanco del número 71 de Fuertes Acevedo, en Oviedo, difícilmente olvidará la tarde de este miércoles. La trabajadora fue objeto de un atraco por parte de un par de hombres que la amenazaron y amedrentaron con un cuchillo jamonero de grandes dimensiones para hacerse con la recaudación del día y cinco cartones de tabaco. "Como llames a la Policía volvemos a por ti", amenazaron a la mujer los asaltantes, que durante el atraco mantuvieron retenida en el local a otra clienta y agredieron a otro joven cliente que accedió a la tienda en pleno golpe. La rápida actuación de la Policía Nacional y la Policía Local permitió detener a ambos delincuentes minutos después.

Los hechos tuvieron lugar a las siete y media de la tarde. Uno de los asaltantes entró en el negocio con el cuchillo en la mano, mientras que otro se quedó en la puerta vigilando para que nadie entrara. En el interior del estanco estaban en ese momento la dependienta y una clienta habitual. "Si me das el dinero, no te pasará nada", dijo el atracador esgrimiendo el cuchillo con el que obligó a la empleada del negocio a abrir la caja registradora. "Eso es poco quiero más dinero", prosiguió el asaltante que al no encontrar más metálico optó por coger cinco cartones de tabaco "del más caro".

Cuando iban a emprender la huida con el botín, la llegada de un cliente generó una escena de tensión. "Le pegaron un puñetazo para tirarlo al suelo y le dieron varias patadas", apuntan los titulares del negocio sobre un comprador habitual que tras la marcha de los asaltantes se fue dolorido directamente al centro de salud. .

Los ladrones pidieron a los ocupantes del estanco que no llamaran a la policía "al menos en 20 segundos". Pensaban que así podrían burlar a la justicia. Pero no fue así. Solo unos minutos después, agentes de la Policía Local de Oviedo detuvieron a uno de los atracadores en el rellano de un edificio cercano. Justo el mismo inmueble en el que la Policía Nacional hallaría poco después al otro fugado, el cual estaba había resultado herido por circunstancias que se desconocen y fue trasladado a un centro sanitario.

Ambos arrestados fueron llevados a los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial.