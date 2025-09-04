La karateca Eva Otero, elegida para el chupinazo de San Mateo en Oviedo

Eva Otero Luengo, la ovetense que el pasado invierno se proclamó campeona de Europa Sub-21 en la categoría de menos de 61 en una competición celebrada en la localidad polaca de Bielsko-Baila, recibirá uno de los mayores honores de las fiestas de San Mateo. La deportista de élite, que con solo 18 años llegó a lo más alto posible a nivel continental, ha sido la elegida para dar el chupinazo de las principales fiestas de la ciudad. El anuncio fue realizado este miércoles por la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, durante la presentación oficial de unas fiestas, en la que la edil destacó los grandes conciertos que protagonizarán el argentino Sebastián Yatra y el grupo sueco "Europe" en el recinto de La Ería y cifró en 1,24 millones de euros el dinero destinado a diseñar la programación.

Covadonga Díaz, ayer, con el cartel de la fiestas de San Mateo, en la calle Cimadevilla. | IRMA COLLÍN

Otero se subirá al balcón del Ayuntamiento a las 20.00 horas del próximo jueves día 11 para lanzar el cohete que avisa del comienzo oficial de las fiestas. Lo hará en el marco del acto de la lectura del pregón, que este año correrá a cargo del embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano. A partir de ahí, la fiesta quedará inaugurada con la apertura de las 37 casetas hosteleras repartidas por el Campo, Porlier y la plaza de la Catedral y la calle Uría acogerá la actuación del grupo rockero "La Última Legión", a las 21.15 horas.

Covadonga Díaz mostró su convencimiento del "rotundo éxito" de las fiestas, destacando alguno de los nombres del cartel de diez grandes actuaciones previstas en el recinto de La Ería. "Es un orgullo que ‘Europe’ haya elegido dar uno de sus siete conciertos en España en Oviedo", comentó la concejala en relación con la actuación que ofrecerán los suecos el día 13, sábado, junto al Tartiere.

La edil también subrayó la posibilidad que ofrecerá San Mateo de poder ver a Sebastián Yatra (16 de septiembre), así como a artistas de la talla de Camilo o María Becerra, que este sábado, como antesala de las fiestas, actuarán en La Ería en el marco del Fyin Fest. Un concierto de tributos a bandas míticas (día 12), "Ilegales" y "Ritmo Vudú" (14), Sebastián Yatra (16), "Duncan Dhu" y Coque Malla (17), "Grupo Tekila" (18), Omar Montes, Juan Magán y Rodrigo Fénix (19), Mikel Izal (20) y el "Corazonadas Fest" encabezado por Channel (21) completan la programación en la Ería.

A estas grandes actuaciones se sumarán las dos planeadas en Uría (a la actuación de "La Última Legión" se sumará la del "Grupo Assia" el día 21), el Concurso de Rock en la plaza Feijoo, los conciertos gratuitos casi diarios del programa "AlaPlaza" en El Campillín y la plaza del Paraguas, las verbenas diarias en el paseo del Bombé y pequeñas actuaciones en las zonas de las casetas hosteleras. "Es la oferta más variada de los últimos años", explicó la edil de Festejos, subrayando que las actuaciones musicales del Campo San Francisco acabarán por semana a las doce de la noche para "que todos podamos convivir mejor".

Cambios

Sobre las casetas hosteleras, Díaz explicó que este año habrá una caseta más con decoración especial en Porlier. "Tendrá un Pavo Real muy simbólico, digno de ver", adelantó, al mismo tiempo que explicó que las casetas de la plaza de la Catedral, la Herradura y el Bombé tendrán un cambio de formato. "Se separará la cocina del almacén para mejorar el servicio", apuntó, añadiendo que las casetas contarán con nuevos carteles más atractivos y vistosos. Los horarios de apertura serán los mismos que el año anterior, de 12.00 a 3.30 horas de domingo a jueves y de 12.00 a 4.00 horas, los viernes y sábados.

Díaz también detalló la programación infantil. "El Campo seguirá siendo el gran contenedor para el disfrute de los niños ovetenses, con una amplia y variada programación que va desde un espacio gaming, talleres creativos, el tradicional carrusel y actuaciones musicales para toda la familia", desgranó sobre un escenario en el que tendrá también lugar el Día del Real Oviedo el próximo 15 de septiembre (paseo de la Rosaleda), donde los capitanes del primer equipo firmarán autógrafos entre la 17.00 y las 20.00 horas.

El lanzamiento de los fuegos artificiales a las 22.00 horas del día 20 desde el parque de Montecerrao y las barracas que se instalarán en el aparcamiento del centro comercial de Los Prados son otras de las citas que la concejala destacó durante su intervención, en la que resumió las fiestas en "un San Mateo para todos los públicos, con una amplísima y variada oferta cultural y festiva, en la que tampoco faltarán el teatro, el deporte y de las que, deseo, disfrutemos todos".

El Día de América, pendiente de las obras de la avenida de Galicia

El desfile del Día de América en Asturias, previsto para el próximo día 19, a partir de las 17.00 horas, podría sufrir algunas modificaciones. La Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), promotora de esta actividad, está pendiente de una reunión con los técnicos municipales para conocer si las obras de la avenida de Galicia obligarán a cambiar el trazado.

La idea inicial es realizar el clásico recorrido que parte de la calle Independencia hacia la calle Uría y vuelve al mismo punto tras rodear el Campo San Francisco y atravesar la plaza de América y la avenida de Galicia, entre otras arterias. "Es posible que haya una reunión a finales de esta semana o principios de la siguiente", explicó Covadonga Díaz al referirse a uno de los eventos más importantes de las fiestas para el que el Ayuntamiento concede una subvención de 180.000 euros.