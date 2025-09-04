Oviedo congela todos los impuestos y tarifas salvo la del alcantarillado

Oviedo apuesta por una congelación generalizada de impuestos, tasas y precios públicos municipales para 2026. La Junta de Gobierno tiene previsto aprobar hoy el proyecto de ordenanzas fiscales con escasos cambios respecto al ejercicio en curso. El proyecto liderado por la concejala de Economía, Leticia González, solo contempla una subida del 2% en la tarifa de la prestación patrimonial de los servicios de alcantarillado y, por contra, anuncia la creación de una prestación de emergencia para personas vulnerables del municipio con dificultades para hacer frente a la subida del servicio de recogida de basuras en un 80% obligado establecido por el Gobierno central.

El ejecutivo de Alfredo Canteli considera que esta congelación generalizada "seguirá contribuyendo a consolidar el crecimiento económico y productivo en Oviedo". Asimismo, insiste en que las modificaciones en la fiscalidad municipal serán mínimas, aunque adelantan que habrá algunas novedades. En concreto, Economía anuncia que en la tasa de expedición de documentos se incluye una nueva tasa por la anonimización de documentos y se fija la gratuidad de copias de los atestados de la Policía Local. Por otro lado, explica que en relación con Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) se sube del 75% al 100% la bonificación para los vehículos históricos, los que tienen más de 30 años de antigüedad.

A juicio del gobierno, la medida estrella de este proyecto es la relativa a la tasa de basuras. El Consistorio recuerda que el recibo sufrió un incremento el año pasado como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 7//2022, que exige a los ayuntamientos que se repercuta el coste de la recogida y tratamiento de los residuos directamente a los ciudadanos. Esto supone un encarecimiento del recibo en un 80% al que Leticia González se refiere como "el tasazo de Pedro Sánchez". Frente al mismo Oviedo pondrá en marcha una ayuda que podrán solicitar las personas o unidades familiares en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, y que consiste en una prestación económica para situaciones de especial necesidad o emergencia social correspondiente a cada año en curso.

Por otra parte, en relación con los precios públicos se incluyen unas ligeras modificaciones para el próximo año. El precio público por servicios de Educación sufre actualización en las tarifas de la Escuela de Artes Plásticas y de la Universidad Popular para acercarlos a los costes de los respectivos contratos. Aseguran que dicha actualización se plasmará en "ligeras subidas". Por otra parte, sobre el servicio de cementerio se incrementan las tarifas conforme al IPC por exigencias del pliego de condiciones de la concesión..

Leticia González, que también es concejala de Transformación Digital y Políticas Sociales, defiende que este proyecto de ordenanzas fiscales contrapone el modelo del PP de contener la presión fiscal al de los socialistas. "Frente al tasazo en la basura de Pedro Sánchez, el gobierno de Alfredo Canteli aboga por rebajar la presión fiscal de las familias más vulnerables con una prestación económica de emergencia social y por congelar el resto de tasas municipales para el próximo año", indica la edil, confiada en que estas medidas contribuirán a una mayor prosperidad en Oviedo. "Lo hacemos con el fin de seguir fortaleciendo el tejido económico y productivo en nuestro municipio y reforzarnos como motor económico, laboral y productivo de la región. Oviedo debe ser el dique de contención al atraco fiscal del partido socialista en Asturias y en España", concluye.

Cuentas

La aprobación de las ordenanzas fiscales en Junta de Gobierno es el paso previo para la elaboración del presupuesto municipal del próximo año que el equipo de gobierno aspira a tener aprobado antes del 31 de diciembre, como ya ocurrió el pasado año, para así agilizar la ejecución de las inversiones previstas para el presente mandato.