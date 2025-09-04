La pintora Jezabel Rodríguez regresa con una obra que fija "momentos de trascendencia"

En los cuadros de Jezabel Rodríguez (Oviedo, 1977) puede parecer que no hay nada. Son espacios desnudos entre el gris y el blanco, habitados apenas por objetos tan cotidianos como solitarios. En cambio, ahí está todo. Como dice su autora, son "momentos concretos de trascendencia". Es probable que Jezabel Rodríguez haya aprendido a pintar el espacio donde se detiene el tiempo para siempre.

La galería Caicoya de Oviedo acoge desde mañana viernes, 5 de septiembre y hasta el día 17 de octubre la exposición "Contener la memoria" de Jezabel Rodríguez. Hace tres años, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, fue la última exposición de esta artista que necesita "quitar ruido" cuando pinta y que encuentra la salud en la "soledad y el silencio". La última vez que se pudo ver su obra en Asturias fue en la exposición "Una quintana", en mayo pasado, en el palacio de Omaña de Cangas del Narcea. Ahora regresa al circuito comercial con una muestra de una decena de obras, casi todas lienzos y algunos dibujos a lápiz. "El título de la exposición surge a raíz de un verso en un poema de María Mercè. Me pareció un concepto muy evocador, y muy relacionado con mi obra, tanto por la propia memoria, que es una constante, como por el matiz que le dan los distintos significados que tiene el término ‘contener’, refiriéndose en este caso tanto a ‘llevar en el interior’ como a ‘retener’", explica esta artista, autora de una obra atravesada por la pureza. "Ese carácter de contenedor y retenedor de la memoria que tienen los objetos que suelo retratar, que son objetos con una gran carga emocional, es probablemente la identidad principal de mi obra".

La exposición continuará en la línea tonal grisácea tan características de su trabajo "pero en este caso las obras están más desdibujadas, con menos contraste", indica. Según explica Jezabel Rodríguez "los cuadros más recientes tienen como soporte bastidores de madera con tabla que yo misma envolví con lienzo". Esta parte "más artesanal" del proceso, "ha hecho que viviese la construcción de la obra de manera más íntima, más cercana, al establecer otra forma de contacto con el material", añade una artista cuyo método tiene una vocación de lentitud que impregna al espectador.