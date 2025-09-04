La plaza Lago Enol de Ventanielles será reformada tras ampliar el centro social

La transformación de Ventanielles continuará una vez terminada la ambiciosa ampliación del centro social. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, anunciaron ayer que el equipo de gobierno tiene previsto reformar la plaza Lago Enol, una vez que culminen los 20 meses de obras proyectados para dotar al barrio del primer Centro Social Integrado de la ciudad con una inversión de 6,89 millones de euros. Ese futuro proyecto, todavía pendiente de concretar, consistirá en aplicar un nuevo pavimento a la plaza, instalar un mobiliario más moderno y abordar un proceso de "renaturalización", consistente en la creación de zonas verdes y arbolado sobre la actual plaza dura.

Por la izquierda, Ignacio Morales, Jesús Fernández, responsable de la empresa Sardesa; Alfredo Canteli, Nacho Cuesta y Mercedes Arbesú, arquitecta de Edificios y Patrimonio, ayer, en Ventanielles. | LNE

Canteli y Cuesta presenciaron de primera mano el inicio de los trabajos de reforma del centro social. Lo hicieron acompañados del asesor de Urbanismo del gobierno local, Ignacio Morales; el representante de la empresa de la empresa adjudicataria (Sardalla), Jesús Fernández, y de la arquitecta del área municipal de servicios, Mercedes Arbesú. En dicha visita destacaron bondades del proyecto como el hecho de que contará con un salón de actos que puntualmente podrá contar con una capacidad para 350 personas, ampliando su superficie mediante la apertura de un panel móvil que lo separa de una sala adyacente.

Los técnicos explicaron los entresijos de unas obras con las que se conseguirá ampliar la superficie del centro social desde los 1.500 metros cuadrados actuales hasta algo más de 2.900, es decir, prácticamente el doble.

El Centro Social Integrado tendrá tres planas. En la planta baja se instalará la zona común multifuncional de atención al público, donde los ciudadanos podrán realizar gestiones administrativas y trámites municipales. En la misma se ubicará el salón de actos, el cual tendrá un acceso independiente desde la plaza, así como varias salas polivalentes, salas de reuniones y tres aulas taller para acciones del área de Empleo.

En el primer piso los vecinos dispondrán de una biblioteca con zonas comunes, aulas, biblioteca audiovisual y ludoteca. Mientras que en la segunda planta se habilitarán espacios para asociaciones y despachos, zonas de economía colaborativa (coworking) y talleres de cocina y artesanía.

La nueva biblioteca incrementará su espacio hasta casi duplicarlo y tendrá en la nueva ludoteca un atractivo más para acceder a la conciliación familiar en el barrio.

Los veinte meses de obras iniciados esta misma semana se abordarán en tres fases. La primera parte de los trabajos deberán estar listas antes del 31 de marzo del próximo año, la fecha tope para justificar los dos millones de fondos europeos concedidos a través de la Consejería de Derechos Sociales del Principado. Se trata de unos fondos provenientes de la estrategia "Cuidas" que financiarán directamente el nuevo centro social integrado, la sede de la unidad de Trabajo Social y los talleres del servicio de Empleo. La segunda fase durará dos meses y se empleará en complementar los servicios auxiliares del centro social, mientras que los diez meses restantes se dedicarán a crear un centro de formación para el empleo en el ala este de la planta baja del inmueble.

Una vez culminados los trabajos, el Consistorio prevé iniciar la remodelación de la plaza Lago Enol, con la que pretende revitalizar una de las zonas más concurridas del barrio, dando continuidad a las mejoras que supusieron la reforma del Palacio de los Deportes y la creación del parque lineal del barrio.