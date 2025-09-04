Trascorrales luce el glamour de la Vetusta de "Clarín", así es la muestra sobre la moda del Oviedo del XIX
La sala municipal acoge "Vestir a La Regenta"
En la Vetusta de "Clarín" las novias se casaban de negro, sólo cambiaron al blanco tras la boda de la reina Victoria de Inglaterra con el príncipe Alberto de Sajonia, celebrada en el año 1840. Curiosidades como esta, infinidad de secretos sobre la sociedad en la que vivía el eterno Leopoldo Alas, se pueden desvelar en la exposición "Vestir a La Regenta", una muestra que redescubre la moda y el día a día del siglo XIX a través del universo literario de Clarín y la imagen de la Vetusta decimonónica. La exposición, que se estrenó ayer de forma oficial, estará abierta hasta el próximo 14 de septiembre en Trascorrales.
"Vestir a La Regenta" se enmarca dentro del programa conmemorativo del 140 aniversario de la publicación de la novela de "Clarín" y está en Oviedo gracias a la Fundación Municipal de Cultura y a su colaboración con el Museu del Pueblu d’Asturies y la Universidad de Oviedo. A través de cinco vitrinas temáticas, el visitante podrá acercarse al Oviedo de hace dos siglos y descubrir su papel como capital comercial –en la muestra hay catálogos de las tiendas más importantes, como Al San Luis–, la vida cotidiana de las mujeres, las normas de luto y protocolo, el simbolismo de los ropajes religiosos o la vestimenta que utilizaban. "Esta exposición nos recuerda que la moda no sólo vestía cuerpos, sino también ideas, jerarquías y tensiones sociales", explica David Álvarez, presidente de la Fundación Municipal de Cultura y concejal del área en el Ayuntamiento. "En un momento clave de nuestra historia literaria, ‘Vestir a La Regenta’ nos invita a mirar de nuevo a Vetusta desde sus costuras y sus silencios", añade Álvarez.
Más que exhibir tejidos antiguos, la exposición de Trascorrales invita a leer la moda como un documento histórico o una herramienta de análisis de la sociedad de la Vetusta decimonónica. "Se trata de un reflejo de la identidad estética, no sólo respecto al textil, sino también a la configuración paisajística, urbana y también social del Oviedo del siglo XIX. Todo ello ligado a la vestimenta", explica la comisaria de la exposición, Marina Bargón.
Amplio catálogo
Los visitantes que acudan a la sala de Trascorrales podrán ver desde zapatos de niño de la época hasta mantillas de encaje pasando por estolas religiosas o varios vestidos de mujer. Por otro lado, la muestra también está surtida de documentos y cuenta con algunas de las primeras fotografías del Oviedo de "Clarín". Por otro lado, también hay una serie de imágenes tomadas por el fotógrafo José Vélez sobre el rodaje de la película de Gonzalo Suárez "La Regenta", del año 1974. "La moda nos permite extraer lecturas y entender los códigos de aquella sociedad. El negro era uno de los colores que más se utilizaba", explica Marina Bargón.
A la presentación de ayer acudieron varios concejales de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento.
