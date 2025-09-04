Tudela de Agüeria abre su fiesta con homenaje al exalcalde Villar

Tudela de Agüeria abre este viernes sus fiestas de San Francisco Javier con homenaje a Anselmo Villar, que era el alcalde pedáneo cuando la localidad recibió la distinción del "pueblo más bonito de Asturias", un reconocimiento del que se cumplen ahora en 2025, cincuenta y cinco años.

El pregón de arranque de las fiestas correrá a cargo de la hija del exalcalde, Fini Villar Madera, a partir de las ocho de la tarde. Pero una de las sorpresas incluidas en este homenaje se producirá media hora antes, a las 19.30, en Sotiello, con un acto my especial. Los vecinos rendirán homenaje al alcalde que hizo posible aquel reconocimiento con el acto de inauguración del "Parque Anselmo Villar" en Sotiello, "como muestra de gratitud y memoria hacia su trabajo y entrega por nuestro pueblo".

El programa de fiestas, que tendrá como inicio una carrera de cintas de caballos a las seis de la tarde, proseguirá tras el pregón de la hija del exalcalde homenajeado con la proyección del documental "Tudela, la más bonita" y luego, a las 21.30 está previsto un pincheo para los socios y colaboradores. El sábado habrá una ruta a caballo, para la que es necesaria una inscripción previa, y desde las 10.30 de la mañana están programados partidos de fútbol infantil, entre solteras y casadas y entre solteros y casados en el polideportivo "Manuel Novo". Una sesión vermú con Dj y la exposición fotográfica Tudela 1970-2025 precederán a la parrillada, que tendrá lugar a las 14.30. Por la noche, habrá verbena con el Grupo Roma.