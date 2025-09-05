Acueralas a ritmo de indie y pop en la Casona de Bueño

El arte baila a ritmo de indie y pop estos días en Bueño. La Casa de las Artes y las Ciencias de la localidad, la antigua Casona de los Prieto, estrenó este jueves una exposición de cincuenta acuarelas a tamaño grande del artista de Cangas del Narcea Federico Granell, que estará abierta al público hasta el próximo día 26. "Este espacio es una maravilla", explicó durante la inauguración celebrada a última hora de la tarde de ayer.

La muestra, que incluye vídeos en los que el autor explica su proceso creativo, está rodeada del espíritu del Vesu, el festival de música indie organizado a caballo entre Ribera de Arriba y Oviedo. "En las salas suena la típica música del festival, que es el mismo tipo de música que yo escucho para inspirarme y crear mis obras", señaló Granell, quien se mostró entusiasmado por la gran respuesta del público y el "excelente ambiente" vivido durante la puesta de largo.

Federico González Granell (1974) es una de las voces más destacadas de la pintura contemporánea en España. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en 1999, se especializó en diseño y audiovisuales y amplió sus estudios en Milán y Roma. Fue allí, en la capital italiana, donde descubrió que su verdadera vocación era el mundo de la pintura.

Quienes quieran disfrutar de sus obras podrán hacerlo de manera gratuita durante el habitual horario de apertura de la Casa de las Artes y las Ciencias. El equipamiento estará abierto los jueves, viernes y sábados, de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas.