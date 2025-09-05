Un boleto sellado en Oviedo, agraciado con 100.000 euros de la Primitiva

Un boleto sellado en Oviedo ha sido agraciado este jueves con 100.564 euros en el sorteo de La Primitiva, al ser uno de los ganadores de un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario).

Según información de Loterías y Apuestas del Estado, el boleto fue validado en la Administración de Loterías número 30 de Oviedo, en la calle San Bernabé, en la zona de la Ruta de los Vinos. También hubo otro acertante de segunda categoría que hizo su apuesta en San Cristobal de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife.

La combinación ganadora fue la formada por los números 17, 9, 41, 8, 28 y 46, con el 44 de complementario y el 8 de reintegro. No hubo acertantes de categoría especial ni de primera.