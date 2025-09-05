El Centro Asturiano a trescientos kilos de picadillo por hora: así fueron sus fiestas

Picadillo gourmet a tope en el Centro Asturiano de Oviedo para probar la materia prima de los bollos de chorizo que repartirá el club social el próximo domingo. Las familias de socios que llenan el club de campo del Naranco en las fiestas de la Santina dieron buena cuenta en poco más de una hora de los 300 kilos de picadillo a degustar, repartidos en miles de raciones para grandes y pequeños.

El buen tiempo que acompaña este año las fiestas del Centro Asturias se nota en los aparcamientos del Club de Campo del Naranco, que están a tope todas las tardes. "Si está bueno las familias se animan y se nota en la presencia que hemos tenido estos días", comenta Juan Ramón González "Torla", gerente del mayor club social de Oviedo. Como cada persona podía retirar un máximo de tres raciones, las colas fueron impresionantes para degustar el picadillo de El Cuco, la misma marca ovetense que servirá también el embutido para el bollo preñao del día grande de las fiestas.

Los trescientos kilos del picadillo gourmet para abrir boca en el Centro Asturiano

El "picadillo gourmet", que ya lleva varios años en el programa de las fiestas del Centro , se ha consolidado como una de las citas más esperadas por socios de todas las edades, a la vista de la gran asistencia que había en la planta baja del Club de Campo, donde tuvo lugar el reparto de las bolsas con el rico manjar. Puertas afuera, la banda de gaitas y el grupo de baile regional del Centro Asturiano ponían la nota musical y folklórica para deleite de los socios, que encontraron en las terrazas exteriores el lugar idóneo para probar el picadillo y disfrutar de las unas vistas inmejorables. "El objetivo de las fiestas es que la gente disfrute al máximo", destacó Juan Ramón Gómez, el gerente que está al pie del cañón de la plantilla de personal del Centro Asturiano de Oviedo, uno de los tesoros más apreciados por los socios del club, según quedó patente en el discurso que dio en la víspera el "Abuelo del Año", Luis Manuel Cabrero, en una cena que conto con 250 asistentes, otro de los momentos "cumbre" de las fiestas de la Santina.

Dos años de espera

Los socios más jóvenes y animosos tuvieron ayer una tarde de lo más movida y refrescante pues el tiempo respetó la programación prevista y pudo celebrarse la fiesta de la espuma, que había sido cancelada en los dos años anteriores. "Ha sido espectacular, había muchas ganas tras las suspensioes de otros años", comentó Lucía González Ramos, responsable de comunicación del Centro Asturiano de Oviedo.

Tras la degustación del picadillo, llegó el momento del teatro, con la representación de la obra "‘Crisis y castigo’ a cargo del grupo del Centro Asturiano que dirige Carlos Mesa. Luego, ya a partir de las nueve de la noche llegó el concierto de Geri Fernández y "Los Buscavidas", que ya actuaron hace poco más de un mes en la fiesta que abrió el centenario del Real Oviedo.n