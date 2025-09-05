Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
El segundo instituto de La Corredoria abrirá el martes con 55 profesores y 437 estudiantes
La "infraestructura educativa más cara de la historia de Asturias", con una inversión de casi 18 millones de euros, ya está lista para abrir sus puertas y dar cumplimiento a una década de intensas demandas del barrio más populoso de Oviedo. El presidente del Principado, Adrián Barbón, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, encabezaron este jueves la inauguración oficial de un recinto dedicado exclusivamente a la educación secundaria que el gobierno regional ha decidido dedicar a la "inspiradora figura" de la científica valdesana Margarita Salas. "Se salda una deuda histórica con la ciudad de Oviedo y particularmente con el barrio de La Corredoria", proclamó Barbón.
El presidente asturiano calificó el de ayer como "un día feliz" para la región. Lo hizo a medio camino de un recorrido en el que aprovecharon para saludar al claustro, integrado por 55 profesores, que a partir del próximo martes, a las 8.30 horas, impartirán clase a 437 alumnos en "el equipamiento más moderno" del Principado.
La comitiva, en la que también participó la consejera de Educación Eva Ledo y la hija de Margarita Salas, Lucía Viñuela, alucinó con la modernidad del edificio levantado sobre una parcela municipal de 10.000 metros cuadrados, configurado en tres grandes bloques y con un amplio despliegue de servicios dotacionales. Dispone de un "atelier", un "foro" y una "cueva", estancias diseñadas para "propiciar entornos educativos estimulantes para el aprendizaje". El "atelier" es un espacio creativo destinado a taller abierto para experimentación, investigación y manipulación y el "foro" un espacio colaborativo para el trabajo en equipo. La llamada "cueva" está enfocada a la labor individual y se ubica en los extremos de las zonas de circulación, al lado de zonas luminosas.
Guiados por la directora del centro, Silvia Menéndez, las autoridades pudieron descubrir las bondades del centro educativo más espacioso de la región, sentarse en los pupitres de las recién terminadas aulas con unas divisiones móviles que ofrecen un diseño flexible, de forma que se pueden unir para configurar grandes espacios. Una dependencia se dedicará a las presentaciones. También pasaron por el salón de actos, el gimnasio o el polideportivo con acceso independiente para poder ser utilizado fuera del horario lectivo. "Es impresionante", dijo de manera espontánea Barbón al entrar en la pista cubierta, considerada una de las joyas de esta multimillonaria apuesta regional.
Alfredo Canteli no ocultó su alegría por ver terminada una de las grandes reivindicaciones del barrio de La Corredoria, donde el antiguo instituto, inaugurado hace solo 17 años, ya llevaba casi diez quedándose pequeño. "Es una enorme satisfacción que sea realidad este fruto de la colaboración entre el Principado y el Ayuntamiento", declaró Canteli, reivindicando que la parcela sobre la que se construyó el centro es de titularidad municipal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Blanca Fernández, alcaldesa de barrio: 'Ya tocaba que la gran inversión se hiciera aquí, Ventanielles se ha revalorizado
- Los 24 conciertos gratuitos que acogerán El Campillín y el Paraguas durante las fiestas de Oviedo
- Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo
- Los 'Abuelos' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
- El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
- Así se puede comprar una plaza en el parking de Ciudad Naranco: arranca el proceso y prometen precios asequibles
- Llenazo en el El Centro Asturiano de Oviedo con pregón del 'Spiderman del HUCA': 'Este es un lugar de acogida, bienestar y salud
- Oviedo, a pie de calle: Manifestaciones y estrellas del deporte en la agitada década de los ochenta en Ventanielles