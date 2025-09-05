Oviedo, a la cabeza de los consistorios más transparentes

Oviedo es un referente en materia de publicidad y transparencia en la contratación pública en relación con otras ciudades de su tamaño. Un informe provisional del Tribunal de Cuentas sitúa a la capital del Principado como la más cumplidora (un 75%) de los baremos establecidos para medir la calidad de la información aportada a la hora de tramitar contratos municipales entre las ciudades de 200.000 y 300.000 habitantes fiscalizadas.

Dicho informe destaca que todas las entidades dependientes del Ayuntamiento cumplen con la obligación de mantener accesible la información contractual durante el plazo mínimo de cinco años establecido por la ley. También resalta que Oviedo es el único municipio que publica íntegramente la información relativa a los contratos menores en todos sus órganos de contratación, concretamente a través del área de transparencia de la web municipal.

El 75% de cumplimiento alcanzado supone una calificación de notable que no alcanza el resto de municipios evaluados. Dicho informe tiene carácter provisional y los municipios que no estén de acuerdo podrán presentar alegaciones a los resultados publicados.

El primer teniente de alcalde y concejal de Interior, el popular Mario Arias, valoró este jueves de manera muy positiva los datos arrojados por este estudio. "Los datos confirman el compromiso del Ayuntamiento de Oviedo con la gestión transparente y accesible, reforzando la confianza de la ciudadanía en la administración pública y consolidado el municipio como un referente nacional en buenas prácticas de contratación", apuntó el número 2 del ejecutivo municipal liderado por Alfredo Canteli.