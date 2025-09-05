El PSOE alerta del "desplome" de las inversiones municipales

Doble denuncia del grupo municipal socialista sobre la actuación del equipo de gobierno de Alfredo Canteli. El concejal Javier Ballina alertó este jueves del "desplome" de la ejecución de las inversiones municipales hasta el 12% en los seis primeros meses del año frente al 22% del mismo periodo del año anterior. Una crítica a la que se suma otra realizada por el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, que acusa al ejecutivo de haber dejado escapar 2,1 millones de euros de fondos europeos destinados a la renaturalización de espacios urbanos.

Ballina atribuye el frenazo a la ejecución de obras a "errores administrativos, demoras en la contratación, escaso seguimiento de los trabajos y un uso excesivo de modificaciones presupuestarias" que, en su opinión, evidencian "una falta de capacidad para ejecutar las inversiones prometidas".

El socialista subraya que, de los 78,6 millones presupuestados en inversiones para el presente ejercicio, solo se han ejecutado 10,9 millones hasta junio. En concreto, ha apuntado que de los 28 millones destinados a instalaciones deportivas se han realizado poco más de 6,6 millones, mientras que no se ha invertido "ni un euro de los previstos" para adecuar los espacios de la galería comercial del Calatrava, y "apenas 244.000 euros de los 7 millones asignados a movilidad y la Zona de Bajas Emisiones".

El concejal vincula esta falta de ejecución con la pérdida recurrente de fondos europeos, citando como ejemplos la no realización de proyectos como el Mercado de El Fontán, el conjunto medieval de Olloniego y la reciente pérdida de 2,1 millones para el plan de renaturalización.

Respecto a este último caso, Carlos Fernández Llaneza aseguró el miércoles que el equipo de Canteli "ha dejado escapar" unos fondos que se podrían haber conseguido. El portavoz pide que se cree "una oficina propia y suficientemente dotada de personal y medios para la gestión de fondos europeos". La pérdida de fondos es, a su juicio, "la crónica de una incapacidad anunciada".

El Consistorio había solicitado esa cuantía para un proyecto, denominado "Renaturalización integral de Oviedo: infraestructura verde y resiliencia urbana", con una inversión global de 3,5 millones dentro de la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad para el fomento de actuaciones dirigidas al desarrollo y consolidación de la infraestructura verde, para la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas del año pasado. "Se trataba de una línea de ayudas europeas en concurrencia competitiva y, como ha sucedido ya en demasiadas ocasiones, el proyecto presentado por el equipo de gobierno no ha estado a altura y ha quedado excluido y por detrás de municipios mucho más pequeños como Almansa o Cidacos", ha detallado, a la vez que ha estimado en más de 10 millones, los fondos europeos perdidos por distintos factores.

Vox

Por su parte, la portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, se sumó a las críticas por la baja ejecución presupuestaria. "El equipo que lidera Canteli sostiene su gestión a base de subidas de impuestos, propaganda mediática y promesas incumplidas". La edil considera que la cifra del 33% de ejecución del gasto total en medio año (12% en inversiones) "demuestra que el equipo de gobierno de Alfredo Canteli es incapaz de sacar adelante aquellos proyectos necesarios y urgentes para satisfacer las necesidades de los vecinos", a pesar de "haber subido los impuestos.